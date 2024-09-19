Genç Girişimciler İçin İş Birliği Adımları

Ekonomi

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, TÜRKONFED ziyaretinde genç girişimciler için iş birliği adımları attı.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Genç İş İnsanları Dernekleri (GİAD) başkanlarıyla birlikte, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez'i ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Türkiye'nin her köşesinden gelen genç girişimcilerin sorunları ve beklentileri masaya yatırılarak, GİAD'lar ile TÜRKONFED arasında kurulabilecek iş birlikleri hakkında detaylı görüşmeler yapıldı. Bu çerçevede, genç iş insanlarının ekonomik, sosyal ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunabilecek projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Ercan Yavaş: "İş birlikleri genç girişimcilerin yolunu aydınlatacak"

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, bu tür toplantıların genç girişimcilerin ülke çapında daha güçlü bir iş ağına kavuşmaları açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. TÜRKONFED gibi köklü bir organizasyonla yapılacak iş birliklerinin, genç iş insanlarının hem bölgesel hem de ulusal ölçekte daha fazla desteklenmesine imkan tanıyacağını ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

"ANTGİAD olarak, genç girişimcilerimizin önünü açacak, onları küresel rekabet ortamına hazırlayacak projelerde yer almaya kararlıyız. Bu iş birliği, gelecekte daha büyük ve kapsamlı projelere imza atmamız için önemli bir adım olacak. Genç iş insanları olarak, hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Genç girişimcilerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Ercan Yavaş, TÜRKONFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün süren "Genç İş İnsanları Dernekleri Strateji Toplantısı"na da katıldı. Çalıştay formatında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, beklentiler ve bu zorluklara karşı geliştirilebilecek çözüm yolları geniş bir katılımla tartışıldı. Özellikle girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi, gençlerin finansmana erişim zorlukları, iş dünyasında karşılaşılan bürokratik engeller ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantının ana odak noktalarından biri, genç iş insanları derneklerinin geleceğe yönelik vizyonları ve bu vizyonlar doğrultusunda yapılması gereken stratejik hamleler oldu. Sivil toplum kuruluşlarının stratejik planları, kurumsal yapıları ve hedefleri detaylı olarak değerlendirildi. Aynı zamanda, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç iş insanlarının bir araya gelerek dayanışma içinde hareket etmeleri ve geleceğe yönelik projelerde ortak bir vizyon oluşturmaları gerektiği vurgulandı.

"Genç girişimciler Türkiye'nin geleceğine yön verecek"

Toplantıda bir konuşma yapan Ercan Yavaş, ANTGİAD olarak Türkiye'nin genç girişimcilerine rehberlik etmek ve onlara yeni ufuklar açmak için çalıştıklarını belirtti. Yavaş, "Bu strateji toplantısı, genç iş insanlarının karşılaştığı zorlukları aşmaları için somut çözümler üretirken, ANTGİAD olarak bizlerin de ülke genelindeki girişimcilik ekosistemine olan katkılarımızı güçlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, genç iş insanlarının Türkiye'nin geleceğine yön verecek önemli projelerde aktif roller üstlenmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yavaş, toplantının son derece verimli geçtiğini ve genç iş insanlarının geleceğini şekillendirecek bu tür çalışmaların devam edeceğini belirterek, "ANTGİAD olarak, bölgemiz ve ülkemiz için sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Çalıştayın düzenlenmesinde büyük emek harcayan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Genç İş İnsanlarından Sorumlu Başkan Hakan Urhan ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Yapılanma Bölüm Başkanı Ramazan Kaya da, genç iş insanlarına sağladıkları destekten ötürü teşekkürlerini sundu. Toplantının ardından, TÜRKONFED ile genç girişimciler arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilerek devam edeceği mesajı verildi. - ANTALYA