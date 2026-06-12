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Genç İş İnsanları Buluştu

Genç İş İnsanları Buluştu
12.06.2026 10:50
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ANTGİAD ve DEGİAD, ticari ilişkileri güçlendirmek için ortak etkinlik düzenledi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), iş dünyasında bölgesel iş birliklerini güçlendirmek ve üyeleri arasında doğrudan ticari ilişkiler geliştirmek amacıyla düzenledikleri "GİAD'lar Arası Ticari Köprü" etkinliğinde bir araya geldi.

Denizli'de gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin ilk genç iş insanları dernekleri arasında yer alan ANTGİAD ve DEGİAD'ın üyeleri birebir görüşmeler yaparak faaliyet alanlarını, yatırım planlarını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Etkinlikte, klasik tanışma toplantılarının ötesine geçilerek doğrudan iletişim, güven temelli ilişki geliştirme ve somut ticari fırsatlar oluşturma hedefi ön plana çıktı.

"Yüz yüze iletişimin gücü ticaretin en önemli kaldıraçlarından biri"

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, dijitalleşmenin hızla arttığı bir dönemde insan ilişkilerinin ve yüz yüze iletişimin değerinin daha da yükseldiğini vurguladı.

Yavaş şunları söyledi:

"Bugün teknolojinin sunduğu tüm imkanlara rağmen ticaretin temelinde hala güven vardır. Güven ise insanların birbirini tanımasıyla, aynı masada oturmasıyla ve birbirinin gözünün içine bakarak konuşmasıyla oluşur. Networking yalnızca kartvizit değişiminin ötesinde; uzun yıllar sürecek iş birliklerinin, ortaklıkların ve dostlukların temelinin atılmasıdır."

"Ege ve Akdeniz arasında güçlü ekonomik bağ"

Türkiye'nin en köklü genç iş insanları dernekleri arasında yer alan ANTGİAD ve DEGİAD'ın ortak organizasyonunun önemini vurgulayan Yavaş, iki bölgenin ekonomik potansiyelinin birbirini tamamladığını ifade etti. Yavaş, "Ege ve Akdeniz, Türkiye ekonomisinin en dinamik üretim ve ticaret havzaları arasında yer alıyor. Denizli'nin üretim gücü, sanayi kültürü ve ihracat deneyimi ile Antalya'nın turizm, tarım, hizmet sektörü ve uluslararası ticaret potansiyeli bir araya geldiğinde çok değerli sinerjiler ortaya çıkıyor. Biz bu buluşmayı iki güçlü ekonomik ekosistemin birbirine kenetlenmesi olarak görüyoruz" dedi.

"İş dünyasında yeni dönem: rekabet kadar iş birliği de önemli"

Küresel ekonomide yaşanan dönüşümün iş dünyasını yeni iş yapma modellerine yönlendirdiğini belirten Yavaş, gelecekte şirketlerin yalnızca kendi güçleriyle değil, kurdukları iş birlikleriyle de büyüyeceğini söyledi.

Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yeni dönemde başarı; iyi üretmekten ve doğru insanlarla doğru ağları kurabilmekten geçiyor. Şirketler kadar şehirlerin, şehirler kadar kurumların da birbirleriyle bağlantı kurduğu bir çağdayız. Bu nedenle GİAD'lar arasında oluşturduğumuz bu ticari köprüyü çok değerli buluyoruz."

"Ortak hedef: daha güçlü bir iş dünyası ekosistemi"

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen birebir görüşmelerin ardından katılımcılar kokteyl ve serbest networking bölümünde temaslarını daha da güçlendirdi.

ANTGİAD ve DEGİAD yöneticileri, bu tür organizasyonların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi konusunda görüş birliğine varırken, genç iş insanları arasında kurulacak yeni ticari ilişkilerin bölgesel kalkınmaya ve ekonomik hareketliliğe önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç İş İnsanları Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burcu Topuz Burcu Topuz:
    atatürk cumhuriyet ülkesinde iş dünyasına bu kadar ağırlık verilmesi garip geliyor devletin ekonomisi nasıl sorgulanmıyo 0 0 Yanıtla
  • Koray Açöldüm Koray Açöldüm:
    ekonomik işbirliği her zaman iyi olur iki bölgenin potansiyelini birleştirmek mantıklı 0 0 Yanıtla
  • Fadıl Karabulut Fadıl Karabulut:
    eskiden böyle şeyler daha samimi ve doğal gelişirdi artık her şey organize etkinlik seminer haline gelmiş bence insan ilişkileri bu kadar planlanmış olmaz ya 0 0 Yanıtla
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