Genç MÜSİAD Antalya'da Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Genç MÜSİAD Antalya'da Yeni Dönem

Genç MÜSİAD Antalya\'da Yeni Dönem

Genç MÜSİAD Antalya'nın genel kurulunda Fatih Özel, başkanlığı Ahmet Özkan'a devretti.

31.01.2025 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Antalya Şubesi'nin 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda 8. Dönem Başkanı Fatih Özel, görevini Ahmet Özkan'a devretti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen genel kurula iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından birçok isim katıldı. Görevini devreden Genç MÜSİAD Antalya 8. Dönem Başkanı Fatih Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hepimizin birbirini tamamladığı, güçlü bir ekip olarak önemli başarılara imza attık. İyi bir ekip, sadece birbirine güvenmekle kalmaz, farklı bakış açılarını birleştirerek daha büyük adımlar atar. Biz de MÜSİAD Gençlik Kurulu olarak her bir arkadaşımızın potansiyelini en iyi şekilde kullanarak birlikte büyüdük. Başarımızın sırrı, dürüst ticareti benimsemek ve iş dünyasında etik değerleri gözetmektir. Çünkü biliyoruz ki iş hayatında başarı sadece rakamlardan ibaret değildir; güven, dürüstlük ve insan odaklılık bizim en güçlü sermayemizdir."

"Gençler sadece iş dünyasına değil, topluma da değer katmalı"

Görevi devralan Ahmet Özkan ise, Türkiye'nin dinamik genç nüfusunun iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Özkan, genç iş insanlarının yalnızca inovasyon ve girişimcilik alanında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında da öncü olmaları gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bizler sadece iş dünyasının liderleri olmakla kalmayacağız, aynı zamanda çevremize ve toplumumuza değer katan bireyler olarak da hatırlanacağız. İnovatif düşüncelerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz ve sürdürülebilir iş modellerimizle yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında ses getirecek bir gençlik hareketi oluşturmayı hedefliyoruz."

Genç iş adamlarına ilham veren mesaj

11 Ocak'ta gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısının ardından görevine başlayan MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, genç iş adamlarına hitap etti. Genç MÜSİAD'ın misyonunun sadece gençleri iş dünyasına kazandırmak olmadığını, aynı zamanda onlara vizyon kazandırarak lider bireyler haline getirmek olduğunu vurgulayan Akgül, "Bu kürsüden gençlerimize bir mesaj vermek istiyorum: Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Ancak unutmayın ki hayallerinizi gerçekleştirecek olan şey, kararlılığınız ve çabalarınızdır" dedi.

Genel kurul, yeni yönetim kurulu üyelerinin tanıtımıyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Ahmet Özkan, Fatih Özel, antalya, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç MÜSİAD Antalya'da Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:51:09. #1.12#
SON DAKİKA: Genç MÜSİAD Antalya'da Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.