Genç MÜSİAD: İhracat ve Gelişim Vurgusu

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, ihracatın, her gencin kendi ticaret yolculuğunu zenginleştirmesi için güçlü bir fırsat olduğunu belirterek, "Her girişimcinin iç pazarda kalıcı ve güçlü olabilmesi için kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu gelişim çoğu zaman dış pazarları anlamaktan ve sınır ötesi vizyonla düşünmekten geçiyor." dedi.

Genç MÜSİAD'ın faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Usta, ihracatı zorunluluk gibi bir baskıyla değil, gelişimin doğal kilometre taşlarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Usta, "Her girişimcinin iç pazarda kalıcı ve güçlü olabilmesi için kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu gelişim çoğu zaman dış pazarları anlamaktan ve sınır ötesi vizyonla düşünmekten geçiyor." diye konuştu.

Genç MÜSİAD olarak bu süreci kolaylaştırmak adına uluslararası şubeleşmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Usta, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya uzanan 40'a yakın şube ve temsilci ağımız sayesinde, genç girişimcilerin kendi sektörleriyle ilişkili paydaşlara ulaşabilmesini sağlıyoruz. Ayrıca çapraz toplantılar, iş geliştirme etkinlikleri ve saha ziyaretleri ile üyelerimizin ihracat yolculuklarını sadece teoride değil, pratikte de destekliyoruz. İhracat, her gencin kendi ticaret yolculuğunu zenginleştirmesi için güçlü bir fırsattır. Bu farkındalığı yaymak ve cesareti artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Öncelikle ifade etmek isterim ki savaşın, çatışmanın ve gerilimin hiçbir türünü desteklemiyoruz. Ticaretin yavaşlaması ya da enerji maliyetlerinin artmasından çok daha önce; bu tür küresel krizlerde bizleri derinden yaralayan, insan hayatının değersizleşmesidir. Geleceğe, çocuklarımıza barış dolu, refah seviyesi yüksek bir hayat bırakmak hepimizin asli sorumluluğudur. Küresel krizler ve jeopolitik belirsizlikler iş dünyasını elbette etkiliyor. Ancak biz bu süreçleri yalnızca bir tehdit olarak değil, genç girişimciler için aynı zamanda bilinçlenme fırsatı olarak da değerlendiriyoruz. Genç MÜSİAD olarak izlediğimiz yol haritası, bu farkındalığı derinleştiren çeşitli programlarla şekilleniyor."

Usta, "Altın Konteyner" ödül programı ile başarılı gençleri mükafatlandırdıklarını ve onları bir sonraki yıl için daha güçlü bir motivasyonla teşvik ettiklerini, ödülün gençlerin görünürlük kazanmasını ve küresel çapta etki bırakacak adımlar atmalarını desteklediğini belirtti.

Genç Ticaret Elçileri Programı'nın ise yalnızca üyelerinin değil, aynı zamanda Türkiye'de eğitim gören genç uluslararası öğrencilerin de gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini belirten Usta, "Farklı ülkelerden gelen bu gençlere, bulundukları coğrafyaların sektörel ve siyasal yapılanmaları hakkında bilgi aktarırken, Türkiye'nin iş dünyasını da yakından tanıma fırsatı sunuyoruz. Program, onların kendi ülkeleriyle Türkiye arasında ticari ve kültürel köprüler kurmalarını teşvik ediyor. Bu sayede hem bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin küresel ticaret ağında kalıcı bağların oluşmasına destek oluyoruz." diye konuştu.

"Teknolojiye ayak uyduramayan girişimcilerin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi mümkün değil"

Genç MÜSİAD Başkanı Usta, bugünün iş dünyasında teknolojiye ayak uyduramayan girişimcilerin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesinin mümkün olmadığını, yapay zeka, büyük veri, otomasyon gibi alanların artık sadece teknoloji firmalarının değil, tüm sektörlerin ajandasında olduğunu kaydetti.

Usta, "Gençler bu konuda çok daha cesur ve istekli. Biz de bu ilgiyi doğru yönlendirmek için Genç MÜSİAD Girişimcilik Merkezi - GM2 projesini hayata geçirdik." dedi.

GM2'nin yalnızca Genç MÜSİAD üyelerine değil, teknolojiye ilgi duyan tüm gençlere açık bir gelişim platformu olduğunu belirten Usta, şunları kaydetti:

"Program sayesinde teknoloji tabanlı girişim fikirlerinin ticarileşmesine katkı sağlıyor; katılımcıları hem teknik hem stratejik açıdan destekliyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz atölyeler, teknoloji buluşmaları ve mentorluk seansları sayesinde gençlerin bu dönüşüme sadece tanıklık etmelerini değil, aktif üretici ve çözüm geliştirici bireyler olmalarını hedefliyoruz. Teknolojiye olan ilgiyi üretim ve ticaretle bütünleştiren bir anlayışla geleceği inşa ediyoruz.

Genç MÜSİAD olarak çalışmalarımızı sadece ticari değil, ahlaki ve manevi değerlerle uyumlu şekilde yürütmeye özen gösteriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yalnızca Müslüman genç iş insanları olmak değil, aynı zamanda Müslümanca çalışan iş insanları olabilmektir. Bu anlayışla yürüttüğümüz sektörel komisyon çalışmaları, eğitim programları ve zirveler, gençlerin hem kişisel hem de ticari gelişimlerini destekliyor. Değişen dünyada ayakta kalmanın yolu yalnızca strateji ve teknoloji değil, aynı zamanda değerlerini koruyarak yol almaktan geçer. Genç MÜSİAD olarak bu dengeyi kurmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."