Genç Şefler İçin Sürdürülebilir Yarışma

Ekonomi

Metro Türkiye'nin ana sponsorluğunda Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı tarafından düzenlenen "35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması", üçüncü kez gerçekleştirilecek.

Metro Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu yarışma, gıda atıklarını azaltma ve sürdürülebilir mutfak tekniklerini benimseme konusunda genç şefleri teşvik etmeyi hedefliyor.

"Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak" temasıyla 3'üncü kez düzenlenecek yarışmada, genç şeflerden sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, yerli ve coğrafi işaret tescilli ürünleri kullanarak yaratıcı ve ilham veren reçeteler oluşturması bekleniyor.

Yarışmayı kazanan genç şefler, Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik elçileri olurken, sağlanacak uluslararası eğitim fırsatı sayesinde elde edecekleri küresel tecrübelerle kariyerlerinde önemli bir adım atma olanağına sahip olacak.

Başvurular 6 Ocak'a kadar sürecek

Adaylar, 6 Ocak 2025'e kadar atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde hazırladıkları reçetelerini 35 Yaş Altı 3 Şef'in internet sitesinden başvuru yaparak iletebilecek. Başvurular, gastronomi eğitimi, mutfak deneyimi, yaratıcılık, teknik bilgi ve Türk mutfağı ile ilişki gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Başvurular arasından seçilecek 10 şef, 20 Ocak 2025'te web sitesi ve sosyal medyada açıklanacak. İlk 10'a kalan adaylar, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemeği, 11 Şubat'ta Gastronometro'da jürinin tadımına sunacak. Yarışmadan iki hafta önce ise ilk 10'a kalan adaylar için geçmiş yıllardaki yarışmanın kazanan şefleri ve Gastronometro şeflerinin katılımı ile mentörlük seansı düzenlenecek.

25-35 yaş arasındaki tüm genç şeflere açık olan ve ücretsiz olarak başvurulan yarışmada, aday şeflerin, profesyonel aşçı olarak aktif çalışıyor olması ve en az iki yıllık profesyonel aşçılık iş tecrübesine sahip olması gerekiyor.

Yarışma ile Metro Türkiye, atıksız mutfak pratiklerini genç şefler için bir motivasyon haline getirmeyi hedefliyor. Finale kalan üç genç şefe, sürdürülebilir mutfak odağında, Portekiz'de yer alan "Metro Gastronomi" platformunda eğitim hakkı verecek. Bu eğitimle genç şefler, uluslararası arenada deneyim kazanmanın yanı sıra sürdürülebilir restoran prensiplerini benimseyen yabancı şeflerle tanışma ve reçete deneyimleme şansı yakalayacak.

Yarışmanın jürileri arasında bu yıl da Gastronometro Direktörü Maximilian Thomae, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal ve Gazeteci-Gastronomi Yazarı Ebru Erke yer alacak. Lokanta Limu Kurucu Ortağı ve Şefi Sara Tabrizi, Vino Locale Kurucu Şefi Ozan Kumbasar, Şarap Uzmanı ve Eğitmen Levon Bağış ve Danışman Şef Mustafa Otar ise bu yıl yarışmanın jüri koltuğuna ilk kez oturacak.

"Türk mutfak kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonlarını gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Aslı Duran, sürdürülebilir restoran prensiplerini şeflerin genç yaşta benimsemeleri için ilham veren yarışmayla Türk mutfak kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Genç yeteneklerin sürdürülebilir mutfak konusunda farkındalığını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Duran, "Gastronometro'da profesyonel bir yarışma alanı sunmanın yanı sıra mentörlük, hazırlık, yerel ve coğrafi işaretli malzeme seçimi gibi konularda da yarışmacılarımıza destek oluyoruz. 35 Yaş Altı 3 Şef yarışmasıyla mutfağımızı geleceğe taşıyacak yetenekli genç şeflerle bu yıl da bir araya gelecek olmaktan heyecan duyuyoruz. Kazanan şeflerimizin yurt dışında alacağı eğitimin kariyerlerine önemli bir katkı sağlamasını da hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dude Table Strateji Direktörü ve Partneri Merve Akgül de yarışmanın, genç şeflerin kariyerlerinde dönüm noktası olabilecek önemli bir platform olduğunu, geçen yıllarda kazanan şeflerin, aldıkları yurt dışı eğitimiyle vizyonlarını ve bilgilerini bir adım öteye taşıyarak Türkiye'de dikkati çeken işlere imza atmaya başladıklarını vurguladı.

Akgül, "2022'de yarışmanın kazananlarından Şafak Erten, JW Marriott İstanbul Bosphorus Otel ve Octo Restoran Mutfak Şefi (Executive Chef) olarak görev alırken, aynı yıl ilk 3'e giren diğer şeflerimizden Bahtiyar Büyükduman, Türkiye'nin ilk 'vegan fine dine' restoranı Telezzüz'ün Mutfak Şefi oldu. 2023 kazananlarımızdan Özge Nur Yılmaz, İspanya Mugaritz'de stajyer olarak çalışıyor. Volkan Özkur ise Şikago Peninsula'da görev almaya başladı. 35 Yaş Altı 3 Şef yarışması, genç şeflere sürdürülebilirlik ve atıksız mutfak prensipleri çerçevesinde kendilerini geliştirmelerini ve dünyaya açılmalarını sağlayan bir kapı." değerlendirmesinde bulundu.