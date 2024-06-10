Genç ve kadın işsizlik oranı düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Genç ve kadın işsizlik oranı düşüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı nisan ayı iş gücü istatistiklerine göre gençlerde işsizlik oranının 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye, kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik oranının azaldığına dikkat çekti. Yılmaz, ekonominin potansiyelini yükseltme yolunda genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyrin umut verici olduğunu belirtti.

10.06.2024 13:03
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyelini yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Nisan ayı işsizlik verisi yüzde 8,5 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl nisan ayına göre 1,5 puan azalmıştır. 2024 yılı nisan ayında istihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin kişi artarak 32,6 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Genç ve kadın istihdamının, önemle takip ettikleri konuların başında geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyelini yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir. Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle iş gücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam imkanları oluşturmaya ve vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç ve kadın işsizlik oranı düşüyor - Son Dakika

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