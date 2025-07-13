Gençler için balıklama atlama tehlikesi!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, özellikle gençlerin gösteriş amacıyla yaptığı yüksekten balıklama atlamaların ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, yazın serinlemek için deniz, göl veya havuzlara yapılan bilinçsiz "balıklama atlayışlar", sonu felce varabilen omurga kırıkları için en büyük risklerden birini oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağırman, özellikle gençlerin gösteriş amacıyla yaptığı yüksekten balıklama atlamaların ciddi riskler taşıdığını aktardı.

Yaz geldiğinde göl, deniz ve havuzların serinlemek için tercih edildiğini ancak bir anlık dikkatsizlikle hayatların tamamen değişebildiğini vurgulayan Ağırman, "Zeminin ya da derinliğin bilinmediği ortamlarda balıklama atlamalar omurga kırıklarına, omurilik yaralanmalarına ve felce neden olabiliyor. Hatta soluk almayı sağlayan diyafram siniri de etkilenirse hayati tehlike dahi oluşabilir." ifadelerini kullandı.

Ağırman, bilinmeyen zeminlere balıklama atlamanın en büyük tehlikesinin kafanın sert zemine çarpması olduğuna dikkati çekti.

Kafanın sert zemine çarpmasının boyun omurlarında kırığa ve omurilik hasarına yol açabileceğine değinen Ağırman, "Önlenebilir bir felç tablosuna dönüşmemesi için tedbir şart. Kalabalık gruplarda birbirlerine özenip yüksek yerlerden atlayanlar daha büyük risk altında. Saniyeler içinde alınan bir karar, hayatlarının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmelerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka zemini ve derinliği bilmeden atlamamaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırman, olası bir travma anında yapılması gerekenlere ilişkin şunları kaydetti:

"Eğer böyle bir durum yaşanırsa öncelik hastayı güvenli bir şekilde sudan çıkarmak ve boyun bölgesini kesinlikle hareket ettirmemektir. Mümkünse boyun sabitlenmeli ve acil sağlık hizmetlerine başvurulmalıdır. Bilinçsiz müdahaleler felç tablosunu daha da ağırlaştırabilir."???????