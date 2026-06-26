Gençlere Evlilik Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gençlerin yuva kurmasını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" (Aile ve Gençlik Fonu), Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğun ilgi görüyor. Finansal zorlukları aşarak evlenmek isteyen gençlere can suyu olan proje kapsamında, bölgedeki 5 ilde toplam bin 339 hak sahibi faizsiz kredi desteğinden faydalandı.

81 ilde uygulanan proje kapsamında başvurusu uygun bulunan çiftlere evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunulurken, son düzenlemeyle gelir şartı asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Eşlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olduğu başvurularda 200 bin TL, eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 250 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Gençlerin ilk yıllarda zorlanmaması için krediler 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 4 yıl vadeli (48 ay) olarak tamamen faizsiz şekilde kullandırılıyor.

Bakanlığın projede yaş sınırını 28'den 40'a yükseltmeyi planladığını açıklaması ise bölge halkı ve gençler arasında büyük bir yankı uyandırarak farklı tartışmaları beraberinde getirdi. İşte Doğu Karadeniz illerindeki son başvuru raporu, evlilik kredisinin güncel şartları ve halkın projeye dair çarpıcı görüşleri:

İl İl Doğu Karadeniz Raporu

Trabzon: 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için 2 bin 47 kişi başvuru yaptı. Değerlendirmeler sonucunda şartları taşıyan 561 kişi krediden yararlandı. .

Rize: Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çift sayısı 2025 yılında 179 olurken, 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla bu sayıya 107 çift daha eklendi. Programın başlangıcından bugüne Rize'deki toplam yararlanıcı sayısı 286'ya ulaştı.

Giresun: Proje kapsamında evlenen 871 çiftten 263'ü evlilik kredisinden faydalandı. Kredi desteği alarak yuva kuran çiftlerden 7'sinin çocuk sahibi olduğu bildirildi.

Artvin: Bugüne kadar projeye 415 kişi başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından şartları sağlayan 120 çift kredi desteği alarak evlendi.

Gümüşhane: Kent genelinde 109 çift kredi kullanımına hak kazandı. Gümüşhane'deki gençlere proje kapsamında toplam 19 milyon 800 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

"Evlilik yaşı zaten 35'e çıktı; sınır yükseltilmeli"

Tüm bunların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın geçtiğimiz günlerde Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili yaptığı "Biz şunu söylemek istiyoruz. Biz evlenmek isteyen 18- 28 yaş arası çiftlerimizin yanındayız. 'Neden yaşı 35'e çekmiyorsunuz?' diye bir geri dönüş var biz bu yaşı 40'a çekmek isteriz. Bu noktada da destek için çağrı yapmış olalım" açıklaması da Doğu Karadeniz'de olumlu karşılandı.

Ekonomik şartlar, kariyer hedefleri ve evlilik yaşı dinamikleri üzerinden vatandaşlar projeyi ve kriterleri yöre halkı şu sözlerle değerlendirdi:

Mücahit Külekçi (33) "Orta halli bir düğün bile 2 milyon lirayı buluyor. Devlet sınırı 28-29 yaptı ama günümüzde 35 yaşında evlenmek artık normal. Yaş sınırının en az 35 olması lazım, biz yaş yüzünden yararlanamadık" derken, Anıl Kamiloğlu ise "Evlenme yaşı aşağı yukarı 30-35'e kadar çıktı. Bence üst sınırın 35'e gelmesi idealdir. Nüfusumuz yaşlanıyor, fona destek verip nüfusu yükseltmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Özkan Güven (29) ise "Ben 29 yaşındayım ve mevcut sınır nedeniyle bu krediden faydalanamıyorum. Yarın evlensem destek alamayacağım. Sınır en azından 35'e çıkarılmalı" çağrısında bulunurken, Hızır İlyas Aykut ise "Hayat pahalılığı çok yüksek, kredi miktarı artırılmalı. Alt sınır olan 18 yaş çok düşük, üst sınır ise 30 yaş ve üzerine taşınmalı" dedi.

"Yaş sınırı tamamen kalkmalı, önemli olan ilk evlilik"

Yöre halkından yaş sınırının tamamen kalkmasını isteyen Serkan Ergin ise "Devletimizden Allah razı olsun, güzel bir uygulama. Ancak yaş sınırı yerine 'ilk evlilik' kriteri baz alınmalı. İnsanların kısmeti bazen geç açılıyor; 40, 45 hatta 50 yaşında evlenen var. Yaş sınırı tamamen kaldırılmalı" çağrısında bulundu.

70 yaşındaki Mustafa Ceylan ise "Ben de bekarım. Sınır kalkarsa gider bir eş bulur, evlenir parayı alırım" diyerek evliliğin yaşı olmadığını vurguladı.

"Kariyer için evlilik erteleniyor, kredi yerine istihdam desteği şart"

Bakanlığın yaş sınırını esnetme fikrini destekleyen Mustafa Öztürk isimli vatandaş ise "Gençler eğitim hayatı ve kariyer hedefleri nedeniyle evliliği erteleyebiliyor. Bu nedenle sınır 40'ın üzerine çıkmalı, hatta tamamen kalkmalı" görüşünü savunurken; kalıcı çözümün farklı olduğunu belirten bir kesim ise şu alternatifi sundu: "Evlilik kredisi yerine evlenen gençlere iş imkanı sağlanması evliliği daha fazla teşvik eder. Kredi alanlar sonra yine geçim sıkıntısı yaşayabilir, kalıcı çözüm istihdam desteğidir" dedi. - TRABZON