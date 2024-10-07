Gençlere İklim Değişikliği Farkındalığı Toplantısı Düzenlendi

Ekonomi

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Yerel Sanayi ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması" adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında, gençlere yönelik bir farkındalık artırma toplantısı gerçekleştirildi.

Türkeli Belediyesi, Akademisyenler Birliği Derneği ve Vilkaviškis Belediyesi ortaklığında yürütülen "Yerel Sanayi ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması" adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında, gençlere yönelik bir farkındalık artırma toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı, Türkeli Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na (SECAP) yönelik desteği artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak düzenlendi.

Toplantıya Proje Koordinatörü Aydın Alperen Erol, Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Türk ve gençler katıldı. Toplantıda gençlere, SECAP'ın amaçları ve bölgedeki sürdürülebilir enerji uygulamaları hakkında bilgi verilerek, bu plana destek vermeleri ve enerji tasarrufu bilinci kazanmaları istendi. Evde enerji verimliliği sağlamak için günlük uygulamalar, enerji tasarruflu cihazların kullanımı ve elektrik faturalarını azaltmanın yolları gibi konuların yanı sıra, yenilenebilir enerji çözümleri üzerine de detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantı, interaktif sunumlar ve uygulamalı gösterimler eşliğinde düzenlenmiş olup, katılımcılara SECAP'ın önemi vurgulanmış ve enerji verimliliği konusunda aktif bir rol üstlenmeleri talep edildi. Gençler, toplantıda sağlanan bilgi ve materyaller sayesinde bu konudaki farkındalıklarını artırarak, sürdürülebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaklarını ifade ettiler.

Bu etkinlik, SECAP'ın gençler tarafından desteklenmesini sağlayarak, Türkeli'deki sürdürülebilir enerji hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağladı. - SİNOP