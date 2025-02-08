Gençlik Programı BTÜ\'de Başlıyor

Ekonomi

Bursa Teknik Üniversitesinden 346 öğrenci Ulusal İstihdam Projesi Gençlik Programı'ndan faydalanacak. Öğrencilere, okurken, ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri bir alanda çalışma imkanı veren program kapsamında gençlere, katılım durumuna göre 15 bin 162 liraya kadar aylık gelir desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda müjdesi verilen Ulusal İstihdam Stratejisi ve Gençlik Programı'ndan, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri de faydalanacak. BTÜ öğrencilerine 346 kontenjan ayrıldı. BTÜ öğrencilerine, okurken, ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri bir alanda çalışma imkanı veren program kapsamında gençler, haftada azami 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlere katılım durumlarına göre yaklaşık aylık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek. Öğrencilerin kısa vadeli sigorta primlerini, devlet yatıracak. Program kapsamında katılımcılara bireysel danışmanlık sağlanmakla birlikte iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler de verilecek.

Rektör Çağlar: Öğrencilere Kariyer Yolculuğunda Katkı Sağlayacak

Programın, gençlerin kariyer yolculuğu açısından çok önemli olduğunu vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Bu program, gençlerimize okurken, ilgi ve yeteneklerine uygun bir alanda çalışma fırsatı sunarak, onların kariyer yolculuklarına büyük bir katkı sağlayacak. Gençlerimize sunulan bu fırsat, sadece bir gelir desteği değil aynı zamanda iş dünyasında tecrübe kazanma, profesyonel becerilerini geliştirme ve kendi alanlarında daha fazla bilgi edinme imkanı sunacak. Gençleri hayata hazırlama noktasında çok önemli bir adım olan bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Programa Başvuru Şartları

Programdan, örgün eğitimde bulunan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek. Programa; hanesine 3 asgari ücretten az gelir giren, 18 yaşını doldurmuş, T.C. uyruklu üniversite öğrencileri başvurabilecek. Öğrenciler, Gençlik Programı'na 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. - BURSA