Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi

04.08.2022 21:17

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü olmak üzere toplamda bin 17 sürekli işçi alacaklarını duyurdu. Söz konusu alımlar için başvurular 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

BAŞVURULAR 8-12 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi - Son Dakika
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