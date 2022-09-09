Özel Yurtlara Zam Sınırı Getirildi: Zam Yi-Üfe ve Tüfe Toplamının Yarısına Eklenecek 5 Puandan Fazla Olamayacak - Son Dakika
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Özel Yurtlara Zam Sınırı Getirildi: Zam Yi-Üfe ve Tüfe Toplamının Yarısına Eklenecek 5 Puandan Fazla Olamayacak

09.09.2022 13:07
Özel Yurtlara Zam Sınırı Getirildi: Zam Yi-Üfe ve Tüfe Toplamının Yarısına Eklenecek 5 Puandan Fazla Olamayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Buna göre barınma hizmeti ücretine yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamının yarısı oranına 5 puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamayacak. Ayrıca barınma hizmeti ücretinin 1 aylık kısmına depozito olarak alınabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Buna göre barınma hizmeti ücretine yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamının yarısı oranına 5 puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamayacak. Ayrıca barınma hizmeti ücretinin 1 aylık kısmına depozito olarak alınabilecek.

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET ALINAMAYACAK

Yönetmeliğe göre, yurtlar, aylık barınma hizmeti ücretini her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyecek. Ücret ildeki gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilecek ve bildirilen ve il müdürlüğünce onaylanan ücretin üzerinde ücret alınamayacak. Yeni açılan yurtların, aylık barınma hizmeti ücretini açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyerek il müdürlüğüne bildirecek.

EN YÜKSEK ZAM ORANINA Yİ-ÜFE İLE TÜFE AYARI YAPILDI

Barınma hizmeti ücretine yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama "(Yİ-ÜFE ile TÜFE'nin toplamının yarısı) oranına 5 puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamayacak. Kayıtlı öğrencilerin zam oranı hesaplanırken kaydın yenilendiği tarih baz alınacak. Öğrencilerin ders yılı bitmeden kayıt yenileme başvurusunda bulunması gerekecek.

BARINMA HİZMETİ ÜCRETİNİN 1 AYLIK KISMI DEPOZİTO OLARAK ALINABİLECEK

Barınma hizmeti veren kurumlar ücretinin 1 aylık kısmına denk gelen miktarı depozito olarak alabilecek. Öğrencinin kuruma zarar vermesi halinde ya da barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilecek.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Yurtlara Zam Sınırı Getirildi: Zam Yi-Üfe ve Tüfe Toplamının Yarısına Eklenecek 5 Puandan Fazla Olamayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel Yurtlara Zam Sınırı Getirildi: Zam Yi-Üfe ve Tüfe Toplamının Yarısına Eklenecek 5 Puandan Fazla Olamayacak - Son Dakika
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