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Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan'a 5 bin TL teşekkürü - Son Dakika

Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan'a 5 bin TL teşekkürü

24.12.2021 15:40
Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan'a 5 bin TL teşekkürü

MERSİN (İHA) – DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şubesi yönetimi, asgari ücretin açıklanmasının ardından en düşük işçi ücretini 5 bin lira olarak belirlediklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür ederek, bu tavrın tüm belediyelere örnek olmasını diledi.

MERSİN (İHA) – DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şubesi yönetimi, asgari ücretin açıklanmasının ardından en düşük işçi ücretini 5 bin lira olarak belirlediklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür ederek, bu tavrın tüm belediyelere örnek olmasını diledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ve yönetimi, geçtiğimiz günlerde en düşük işçi ücretini 5 bin lira olarak açıklayan Başkan Neşet Tarhan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Mezitli Belediyesi işyeri temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Tarhan'a çiçek vererek teşekkür eden Göksoy, Başkan Tarhan'ın işçiden yana olan tavrının bütün belediyelere örnek olması gerektiğini söyledi. Her zaman toplu iş sözleşmesi ile Başkan Tarhan'ın çalışanlara en yüksek ücreti veren belediyelerden birisi olduğunu dile getiren Göksoy, "Ziyaretimizin amacı, Mezitli Belediyesinde çalışan işçiler adına Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür etmek. 'Simit yeriz krizi atlarız' diyerek şov yapan kişi ve sanatçıların aksine Başkanımız Neşet Tarhan'dan sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirilen zam artışında ortaklaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerini bir kez daha görüyoruz. Başkanımız, öngörüleri ile çalışanın yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları pratikte hayata geçiriyor. Toplu iş sözleşmemizden kaynaklanan maddelerin yanında açıklanan asgari ücretle birlikte Mutlu Mezitli'de işçilerimizin de mutlu olacağı bir rakamın telaffuz edilmesi bizim için önemlidir. Türkiye'deki bütün belediyelere örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Mezitli'ye değer katanlar çalışanlarımız"

Mezitli'ye değer katan, emek veren çalışanların her zaman en iyisine layık olduğunun altını çizen Başkan Tarhan ise "Türkiye'de çok fazla olumsuz örnek yaşanmasına karşın biz işçilerimizin haklarını her zaman en iyi şekilde almasından yanayız. Ekonomik değil, sosyal bir kuruluşuz. Hizmet kuruluşuyuz. Göreve gelirken 'Mezitli'ye değer katacağız' diyerek geldik. Her alanda değer katmaya da devam ediyoruz ama sonuçta bu değeri katan bizim çalışanlarımız, işçilerimiz, memurlarımız. Onun için ülkemizde yaşanan tüm olumsuz koşullara karşın eldeki tüm olanakları zorlayarak emekçilerimize gereken desteği vermemiz gerekiyor. En üst limitten toplu sözleşme imzaladık. Bunun yanında en düşük ücret alacak işçimizin cebine net 5 bin lira girecek şekilde bir karar aldık. Daha önce de en yüksek ücreti uygulayan belediyelerden bir tanesiydik. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Biz bundan asla rahatsız değiliz, aksine hoşnuduz. Biz bu kente değer kattıysak, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız bu paylaşıma ortak olmalı diye düşünüyorum. Çalışanlarımız destek verdiği ölçüde daha başarılı olabiliriz. O yüzden verebileceğimizin en üstünü vermemiz gerekiyor. Gönül isterdi ki, daha çok verelim. Ümit ediyorum ki, ülkemiz kısa sürede daha iyi duruma gelir, daha güzel günler olur ve çalışanlarımız işten çıktıktan sonra evlerine mutlu ve onurlu bir şekilde döner" dedi.

Sendika temsilcileri ve çalışanlarla sohbet eden Tarhan, pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. - MERSİN

Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan'a 5 bin TL teşekkürü

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan'a 5 bin TL teşekkürü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan'a 5 bin TL teşekkürü - Son Dakika
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