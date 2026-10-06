Genel TÜFE eylülde aylık yüzde 1,61, enerji yüzde 6,25 arttı - Son Dakika
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Genel TÜFE eylülde aylık yüzde 1,61, enerji yüzde 6,25 arttı

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TÜİK, eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini duyurdu. Genel TÜFE aylık yüzde 1,61 artarken enerjide yüzde 6,25, hizmette yüzde 1,85, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,34, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,08 yükseliş görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,61 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, eylülde aylık yüzde 1,61 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,63, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,68 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 6,25, hizmette yüzde 1,85, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,34, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,08 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin eylülde aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,61

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,63
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,68
Enerji6,25

Gıda ve alkolsüz içecekler 0,08
Enerji ve gıda dışı mallar 1,34
Hizmet 1,85

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiEnerjiFinansEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Genel TÜFE eylülde aylık yüzde 1,61, enerji yüzde 6,25 arttı - Son Dakika
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