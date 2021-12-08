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Getir, New York'ta hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Getir, New York'ta hizmet vermeye başladı

08.12.2021 12:22
Getir, New York'ta hizmet vermeye başladı

Avrupa kıtasının ardından Amerika'daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago'dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York'ta hizmet vermeye başladı.

Avrupa kıtasının ardından Amerika'daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago'dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York'ta hizmet vermeye başladı.

'10 dakikada market ürünleri teslimatı' modelini dünyada 6 yıl önce başlatan Getir'in global yolculuğu Amerika kıtasında hızlanarak devam ediyor. Türkiye'den çıkan orijinal iş modeliyle 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan şirket, geçtiğimiz ay Şikago'da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı. Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten şirket, bugün itibarıyla ABD'nin en kalabalık şehri olan New York'ta sipariş almaya başladı.

Geçtiğimiz ay Şikago ile başlayan ABD operasyonu ile şirket olarak bir dönüm noktasından geçtiklerini söyleyen Getir Kurucusu Nazım Salur, "New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu Amerika'nın en önemli, en hareketli şehri. Dünya'nın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York'ta zaman her şey demek, insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir'in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberlerini bozan müthiş bir kolaylık olacak" dedi.

Verilen bilgiye göre, şirketin bu yıl ocak ayında İngiltere ile başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam etti. Şirketin ABD'de Şikago ve New York'un ardından bir sonraki durağı ise Boston olacak. - İSTANBUL

Getir, New York'ta hizmet vermeye başladı
Getir, New York'ta hizmet vermeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Türkiye, Chicago, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Getir, New York'ta hizmet vermeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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