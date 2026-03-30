Gıda İsrafına Son Çağrısı
Gıda İsrafına Son Çağrısı

30.03.2026 12:54
Bakan Yumaklı, sıfır atık hareketiyle gıda israfının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çöpe atılan her gıdanın, gelecekten eksilen bir parça olduğuna işaret ederek, "Mirasımız olan doğayı ve bereketi koruyarak evlatlarımıza israfsız, tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Gıda israfı ile mücadelenin sadece bir çevre politikası değil, insanlığa karşı bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile israfa son veriyor, kaynaklarımızı doğru kullanma bilincini yaygınlaştırıyoruz. Çöpe giden her gıdanın, aslında geleceğimizden eksilen bir parça olduğunu biliyoruz. Mirasımız olan doğayı ve bereketi koruyarak evlatlarımıza israfsız, tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Çevre, Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:12
Süper Lig devinden bomba transfer Osayi-Samuel geri dönüyor
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
13:07
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Advertisement
