Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Depo Kapasitesini Artırmak İçin Çalışmalar Yürütecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Depo Kapasitesini Artırmak İçin Çalışmalar Yürütecek

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine karar verdi.

13.08.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlarda gelinen aşama ve her ay düzenli olarak bakan yardımcıları düzeyinde toplanan "alt komite"de yapılan çalışmalar etraflıca değerlendirildi.

Güncel sorunlar değerlendirildi

Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki son gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, devam eden 2024 yılı hasat sezonu da dikkate alınarak tarımsal ürünlerdeki arz ve talep durumu ile ürün bazında oluşan ihtiyaçlar ele alındı. Ayrıca, üreticilerin korunması ve ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesi kapsamında güncel sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda, Türkiye'deki tarımsal ürünlerde arz ve talep dengesinin sağlanmasına, hem üreticilerin hem de tüm vatandaşların menfaatlerinin korunmasına yönelik dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği vurgulandı. Toplantıda, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre Komite, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyonuyla dezenflasyon sürecine olan katkıları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Depo Kapasitesini Artırmak İçin Çalışmalar Yürütecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 11:19:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Depo Kapasitesini Artırmak İçin Çalışmalar Yürütecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement