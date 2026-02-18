GİFED Heyeti Ankara'da İş Kadınlarını Destekleme Toplantıları Düzenledi

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) heyeti, Ankara'da çeşitli kurumlara yaptıkları ziyaretlerde, Türkiye genelinde iş kadınlarının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerilerini görüştü.

Kadın İşveren ve Sanayiler Derneğinden (KAİSDER) yapılan yazılı açıklamaya göre, GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu başkanlığındaki heyet, bakanlıklar ve Dünya Bankası başta olmak üzere 11 kurumu ziyaret etti.

KAİSDER ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, iş kadınlarının karşılaştığı zorluklar paylaşılırken, çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Bölgelerindeki ve Türkiye genelindeki sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşan iş kadınlarını dinleyen kurum yöneticileri de kadınların iş ve sosyal yaşamda daha fazla güçlenmesi için destek vereceklerini bildirdi.

Bu kapsamda, Eroğlu başkanlığında 10 kişilik iş kadınları heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede, bakanlık çalışmalarında paydaş olunabilecek konular ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı da ziyaret eden heyet, üretim ekonomisi hakkındaki sorunları ve görüş önerilerini iletti.

Heyetin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile yaptığı görüşmede, iş kadınlarının karşılaştığı vergi sorunları paylaşıldı.

Dünya Bankası desteği

İş kadınları heyeti, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ile de bir araya geldi, toplantıda kalkınma ajanslarının iş kadınlarına vereceği proje destekleri görüşüldü.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez'i de ziyaret eden heyete, ziyarette yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, kadın ve gençlik konulu projelere destek verilebileceği anlatıldı.

Heyet, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci'ye de ziyarette bulundu.