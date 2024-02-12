Gilead Sciences, CymaBay Therapeutics\'i 4,3 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacak

Ekonomi

ABD merkezli biyofarmasötik şirketi Gilead Sciences, karaciğer ve diğer kronik hastalıklara yönelik ilaçlar geliştiren CymaBay Therapeutics'i 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

Gilead Sciences'dan yapılan açıklamada, şirketin CymaBay Therapeutics'i satın alarak karaciğer hastalıklarına yönelik ilaç portföyünü genişleteceği belirtildi.

Açıklamada, Gilead Sciences'ın CymaBay Therapeutics'i nakit olarak hisse başına 32,50 dolar, toplam öz sermaye değeri olarak ise 4,3 milyar dolar karşılığında satın alacağı kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, satın alma işleminin Gilead Sciences ve CymaBay Therapeutics yönetim kurulları tarafından onaylandığı ve düzenleyici onaylarıyla diğer koşullara bağlı olarak 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.