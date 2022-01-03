Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, fındığın 33 liradan alınıp satıldığını söyledi.
Bölük, AA muhabirine, serbest piyasada 31 Aralık'ta 31,50 liradan işlem gören bir kilogram fındığın fiyatının yeni yılda yükseldiğini belirtti.
Bugün pazarda ürünün 33 liradan alınıp satıldığını kaydeden Bölük, ilerleyen süreçte piyasada fiyatın arz talep dengesi ve döviz kurunun durumuna göre şekilleneceğini dile getirdi.
Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alım kampanyasını 31 Aralık'ta sonlandırdığını kaydederek, ofisin deposundaki ürünü en iyi şekilde değerlendirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Giresun'da 2022'nin ilk günlerinde fındık 33 liradan alınıp satılıyor - Son Dakika Ekonomi