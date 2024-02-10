Giresun'da KOSGEB, Fındık İşletmelerine 5 Milyon Lira Destek Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da KOSGEB, Fındık İşletmelerine 5 Milyon Lira Destek Sağladı

Giresun\'da KOSGEB, Fındık İşletmelerine 5 Milyon Lira Destek Sağladı

Giresun'da KOSGEB tarafından fındığın işlenmesine yönelik faaliyet gösteren işletmelere 5 milyon lirayı aşkın destek verilerek, ürünün daha da değer kazanması sağlandı. KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı ve Yeni Girişimci Destek Programı kapsamında il genelinde 56 işletmeye 5 milyon 315 bin 746 lira makine ve ekipman hibe desteği sağlandı. İşletmelere ayrıca istihdam desteği ve kredi katkısı da sağlandı. Desteklerden yararlanarak faaliyetlerini sürdüren işletmeler fındığı işleyerek iç fındık ve diğer nihai ürünler üretiyor.

10.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:33
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Giresun'da KOSGEB tarafından fındığın işlenmesine yönelik faaliyet gösteren işletmelere 5 milyon lirayı aşkın destek verilerek, ürünün daha da değer kazanması sağlandı.

KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı ve Yeni Girişimci Destek Programı kapsamında il genelinde 2019'dan bu yana 56 işletmeye 5 milyon 315 bin 746 lira makine ve ekipman hibe desteğinde bulunuldu.

İstihdam desteği de sağlanan işletmelere ayrıca 870 bin 800 lira kredi kullandırılarak 68 bin 514 lira kredi katkısı verildi.

Desteklerden yararlanarak faaliyetlerini sürdüren işletmeler fındığı kırıp, kavurup iç fındık olarak pazarlamasının yanı sıra ezme gibi farklı nihai ürünler imal ediyor.

KOSGEB desteği ile kent merkezinde yaklaşık 3 yıl önce fındık kırma ve kavurma atölyesi açan kadın girişimci Elif Işık, AA muhabirine, işsiz kaldığı dönemde sektöre girdiğini söyledi.

Eşinin fındık kırma ve kavurma makineleri imal eden bir şirkette çalıştığını aktaran 38 yaşındaki Işık, eşinin fikir vermesiyle fındığa yöneldiğini ifade etti.

"Kendi işimin patronu oldum"

Biyolog olduğunu belirten Işık, "Gıda firmasında laboratuvar sorumlusu olarak çalışıyordum, oradan ayrıldıktan sonra 2 yıl işsiz kadım. Yine aynı sektörde iş arıyordum, açıkçası fındık hiç aklımda yoktu ama bu şekilde gelişti, güzel de oldu, kendi işimin patronu oldum." dedi.

Işık, merkezde makine alarak bu işe giren ikinci kişi olduğunu anlatarak, "Bu sektörle ilgili açıkçası pek de bir bilgim yoktu ama girdikten sonra çok güzel şeyler oldu. İnsanlar aslında böyle bir işi bekliyormuş onu gördük." diye konuştu.

KOSGEB'in desteğini makineleri satın alacakları şirketten öğrendiğini dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Makineler biraz bütçemizi aşan fiyatlardaydı, satın alacağımız firmaya 'Biz bu miktarı çıkaramayız' dediğimizde KOSGEB'den yararlanabileceğimi söylediler. KOSGEB'e başvurduk, yüzde 75 destek aldık, aynı zamanda bunun yanında makineler yerli olduğu için yüzde 15 destek daha aldık, o dönemde 99 bin lira hibe aldık."

Işık, KOSGEB desteğinin önemini vurgulayarak, "Makinelerin fiyatları bizi aşan meblağdı, o nedenle KOSGEB'in olması yararımıza oldu." ifadesini kullandı.

İlk yıl 45 ton fındık işlediklerini aktaran Işık, şehir merkezindeki işletme sayısının artmasıyla bu rakamın son iki yılda ortalama 25 tona düştüğünü sözlerine ekledi.

Piraziz ilçesinin Aydere Mahallesi'ndeki aile işletmesinde fındıktan ezme gibi çeşitli ürünler hazırlayan Demet Öztürk ise devlet desteğinin kendilerine büyük avantaj sağladığını vurguladı.

Ürünlerin büyük kısmının yurt içinde satıldığını belirten Öztürk, "Geçen zaman içerisinde işlerimizi geliştirdik, geçen yıl Dubai ve Japonya'ya az miktarda da olsa fındık gönderdik. Bunun için mutlu ve gururluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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Elif Işık, Giresun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da KOSGEB, Fındık İşletmelerine 5 Milyon Lira Destek Sağladı - Son Dakika


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