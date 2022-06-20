Giresun tombul fındığı AB tescili aldı - Son Dakika
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Giresun tombul fındığı AB tescili aldı

20.06.2022 21:44
Giresun tombul fındığı AB tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun tombul fındığının Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili belgesi aldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun tombul fındığının Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili belgesi aldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizde 18.02.2001 tarihinde coğrafi işaret olarak tescil edilen Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği'nde de tescilli. Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü sarımsağından sonra ABD'de tescil alan 8. ürünümüz Giresun tombul fındığı. Giresun ile Trabzon Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridinde yetiştirilen Giresun tombul fındığının çok eski tarihli salnamelerde bile 'kıymet ve lezzet bakımından üstün' olduğu vurgulanır. Bu üstünlük artık uluslararası arenada da tescillendi" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun tombul fındığı AB tescili aldı - Son Dakika

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