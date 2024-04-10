Giresun Üniversitesi, fındıkta 5 ana başlıkta projeler hazırlayacak

Giresun Üniversitesi, ihtisas üniversitesi olduğu fındıkta bu yıl içinde 5 ana başlıkta projeler hazırlayacak.
Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 13 Kasım 2021'de Giresun Üniversitesini fındık konusunda ihtisas üniversitesi olarak görevlendirdiğini anımsattı.
Üniversite bünyesinde ilgili paydaş kuruluşlarla koordinatörlük kurulduğunu belirten Turan, fındıkta rekabet gücünün ve sağlık üzerine etkilerinin artırılması kapsamında son 2 yılda 8 proje hazırlandığına işaret etti.
Turan, bu projelerden katma değerli yeni ürünlerin geliştirilmesi, fındığın sağlık üzerine etkilerinin ve erken hasadın fındığın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması projelerinin devam ettiğini kaydederek, "Diğer projeler için de altyapı hazırlıkları sürüyor. 2027'ye kadar çalışmalar sürdürülecek." dedi.
Giresun Üniversitesi olarak bu yıl için belirledikleri 5 ana başlıkta projeler hazırlayacaklarını ifade eden Turan, bunların fındıkta hastalıklar ve zararlılarla mücadele, çiftçi eğitimi, doku kültürüyle sertifikalı fidan üretimi, fındıkta makineli tarım ve bunların yaygınlaştırılması ile fındık tarımında teknoloji transferi, fındık ürünleri işleme teknolojilerinde inovasyon ve AR-GE çalışmaları olduğunu söyledi.
Turan, bölgedeki yaşlı fındık bahçelerinin gençleştirilmesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, "Fındıkta doku kültürüyle fidan üretimi projesi planlanmaktadır. Bölgemizdeki fındık bahçeleri yaşlanmış durumda. Mutlaka gençleştirilmesi, yenilenmesi lazım. Doku kültürüyle sağlıklı fidanlar üretilerek bahçelerimize uygulanmalı." dedi.
Çiftçi eğitimine de büyük önem verildiğini belirten Turan, "Çiftçilerimizin geleneksel bir yapısı olduğunu biliyoruz. Tabiri caizse atadan, dededen kalma bilgilerle üretim yapılmakta. Dolayısıyla çiftçilerimize yönelik doğrudan budama, zirai mücadele gibi projelere destek sağlanacak." diye konuştu.
Doç. Dr. Turan, bölgenin arazi yapısının eğilimli olması nedeniyle makineli tarımda yaşanan sorunların çözümüne yönelik de proje hazırlanmasının planlandığını ifade ederek, bu arazilerin doku kültürüyle üretilecek fidanlarla yenilenmesi ve modern tarım tekniklerine uygun hale getirilmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.
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