Giresun Ziraat Odası, 2024 Fındık Tahminlerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Giresun Ziraat Odası, 2024 Fındık Tahminlerini Açıkladı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2024 yılı için açıklanan fındık rekolte tahminlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kendi çalışmaları sonucunda belirledikleri rekoltesi açıkladı. Giresun Ziraat Odası, Türkiye'nin 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini 649 bin 90 ton, Giresun'un tahmini fındık rekoltesini ise 72 bin 200 ton olarak belirlediklerini duyurdu. Karan, fındık rekoltesinde yaşanan düşüşün hastalık, zararlı böcekler, yaşlanmış bahçeler ve yüksek girdi maliyetleri gibi etkenlerden kaynaklandığını vurguladı. Haberde ayrıca farklı kurumlar tarafından yapılan farklı rekolte tahminlerine de yer verildi.

29.07.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2024 yılı için açıklanan fındık rekolte tahminlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kendi çalışmaları sonucunda belirledikleri rekoltesi açıkladı.

Giresun Ziraat Odası olarak Türkiye'nin 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini 649 bin 90 ton, Giresun'un tahmini fındık rekoltesini ise 72 bin 200 ton olarak belirlediklerini açıkladı.

Giresun Ziraat Odası olarak, Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun başta olmak üzere fındık üretimi yapılan belli başlı illerde üretici merkezli rekolte tespit çalışması yaptıklarını belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, "En doğru ve gerçekçi rekolte tahmini üreticinin kendi yaptığı tahmindir. Atalarımızın ve dedelerimizin dediği gibi 'Rekolte fındık çuvala girdiği zaman belli olur' tarım danışmanlarımız tarafından yapılan çotanak sayımına ve üreticilerimizle yaptığımız birebir görüşme sonuçlarına göre Türkiye'nin 2024 yılı rekoltesi 650 bin tonu, Giresun'un tahmini fındık rekoltesi ise 72 bin tonu geçmez" dedi.

Fındıkta rekolte kaybına neden olan birçok etken var

Karan, fındık rekoltesinde yaşanan düşüşün son yıllarda üründe görülen hastalık ve zararlı böceklerinden kaynaklandığına dikkat çekerek "Son yıllarda fındıkta görülen külleme hastalığı ve son 2-3 yıldır fındıkta en büyük tehlike haline gelen Kahverengi Kokarca fındıkta ürün ve kalite kaybına neden olmaktadır. Külleme hastalığı ve Kahverengi Kokarca zararlısı fındık üretimini düşürmekte ve rekolte kaybına deneden olmaktadır. Ayrıca fındık bahçelerinin yaşlanmış olması ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin bahçelerine gübre ve ilaç atamaması da rekolte kaybının diğer nedenleri arasındadır" dedi.

Kafa karıştıran rekolte tahminleri

İlk olarak Dünya Kuru ve Sert Kabuklu Meyveler Kongresi'nde (INC) yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu için dünya genelinde 1 milyon 349 bin 200 ton fındık rekoltesi beklendiği, bunun yüzde 785 bin tonunun Türkiye'den geleceği belirtilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ise 2024 yılında fındık üretiminde yüzde 5,4 artış beklediğini belirterek, toplam rekoltenin 770 bin ton olacağını duyurmuş son olarak ise Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yapılan rekolte 2024'te yüzde 14 artışla 738 bin 931 ton olarak açıklanmıştı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Türkiye, Giresun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun Ziraat Odası, 2024 Fındık Tahminlerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:32:31. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun Ziraat Odası, 2024 Fındık Tahminlerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement