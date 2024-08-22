Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

Ernst & Young (EY) tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı 2024 dönemi başvuru süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Program, işlerini büyütmek isteyen ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak isteyen girişimci kadınlara destek sağlamayı amaçlamaktadır.

22.08.2024 16:16
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Ernst & Young (EY) tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı 2024 dönemi başvuru süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlerini büyütme hedefi ve gelişim potansiyeli olan girişimci kadınlara uluslararası pazarlara açılma, rekabet avantajı sağlama ve uzun vadeli değer yaratma konusunda destek olmayı amaçlayan programa başvurular, EY Türkiye'nin web sitesi üzerinden yapılabilecek.

EY Türkiye, Girişimci Kadın Liderler Programı ile bugüne kadar 70 kadın girişimciye destek verdi. Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika'yı kapsayan EMEIA Bölgesi genelinde düzenlenen program, katılımcılara eğitim, iş geliştirme, mentörlük ve networking (ağ oluşturma) gibi alanlarda ücretsiz destek sağlıyor. Bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimciler, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilecek, geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişim imkanı bulacak ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilme fırsatı yakalayacak.

Programa katılacak kadın girişimcilerin, şirketlerinde en az yüzde 25 hisseye sahip olması, ana karar vericiler arasında yer alması, işlerini uluslararası pazarlara taşımayı hedeflemesi ve Türkiye merkezli, en az üç yıldır faaliyette bulunan, son iki yılda yıllık 10 milyon liranın üzerinde ciro elde eden şirketlerin kurucuları olması gerekiyor.

Kadın girişimciler, prestijli bir ağa dahil olabilecek

Programa katılmaya hak kazanan kadın girişimciler, başarılı girişimcilerin ve iş liderlerinin dahil olduğu prestijli bir ağın parçası olma fırsatına sahip olacak. İş dünyasını ilgilendiren güncel trendler, araştırmalar ve yönetimsel konularla ilgili bilgi edinme imkanının yanı sıra, potansiyel sermaye kaynaklarına giden yolları keşfetmek için beceriler geliştirme fırsatı elde edecek katılımcılar, bire bir mentörlük desteğiyle ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim sağlarken, liderlik ve yönetim becerilerini güçlendirebilecek.

Yatırımcılar ayrıca, kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya nezdinde görünürlüklerini artırarak yeni iş birlikleri ve fırsatlar elde etme şansına sahip olacak. EY tarafından düzenlenen etkinliklere ve eğitimlere ücretsiz veya indirimli katılım hakkı kazanan girişimciler, 55 ülkede 900'den fazla kadın girişimciden ve ilham verici rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma imkanına da erişecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, programın değişim ve dönüşüm içinde yolunu bulmaya çalışan kadın girişimcilere stratejik konularda yeni bir bakış açısı sunmayı amaçladığını belirterek, "Kadın girişimcilerin iş dünyasında son derece kritik bir rol oynadıklarının bilinciyle, özellikle Türkiye'de desteklenmelerinin ülkemiz için önemli bir sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeli sağladığına inanıyoruz. Kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi ve büyüme yolunda desteklemeyi hedeflediğimiz bu programla Türkiye'nin gelişimine sağladığımız katkıları da artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika

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