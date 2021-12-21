Girişimciler ve girişimci adayları Gaziantep'te buluşacak

Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu (G3 Forum), girişimcileri ve girişimci adaylarını Gaziantep'te bir araya getirecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, forum, TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonuyla Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası ev sahipliğinde 23 Aralık'ta Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu seneki teması "Girişimciliğin tam zamanı" olarak belirlenen forumun açılış oturumunda, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ile G3 Platformu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz'ın konuşması planlanıyor.

Yeni ekonominin ve teknolojinin önemli aktörlerini konuşmacı ve mentor olarak bir araya getiren etkinlikte, Türkiye'de hızla büyüyen sektörlere gerçekleştirilen yatırımlar da ele alınacak.

Mentorler girişimci adaylarıyla yuvarlak masalarda buluşacak

G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen yuvarlak masa toplantıları, genç girişimcileri mentorlarla buluşturacak. Bu sayede girişimci adaylarının mentorların tecrübelerinden yararlanarak girişimcilik yol haritası çıkartmalarına yardımcı olacak.

Başarılı girişimcilerin ve girişimcilik sektörünün önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktaracağı oturumlarla devam edecek etkinlik kapsamında, yeni nesil girişimlere ilişkin tüm başlıklar mercek altına alınacak.

G3 Forum panel oturumlarında Türkiye'yi globalde temsil eden önemli girişimlerin kurucu ve üst yöneticileri girişimcilik hikayelerini anlatacak.

Forum programına ilişkin detaylara ve başvuru bilgilerine "www.g3forumturkiye.com"dan ulaşılabiliyor.