Girişimcilere yönelik yeni kaynak bulma modellerine talep artıyor

Yeni nesil fonlama sistemi olan kitle fonlama platformu Fonangels.com'un kitle fonlamaya açtığı ilk proje olan Karma Türkiye'nin, kitle fonlama turunu başarı ile tamamladığını belirten platformun kurucusu Yavuz Kuş; "SPK lisansını alan kitle fonlama platformunun ilk projesi Karma Türkiye, hedeflediği fon miktarını aşarak 219 yatırımcının katılımıyla toplamda 1.536.636 TL fon miktarına ulaştı. Türkiye'de kitle fonlama sistemine talep hızla artıyor" ifadelerini kullandı.

Girişimlere, projelere ve fikirlere sermaye sağlanması amacıyla, küçük büyük fark etmeksizin birçok yatırımcı desteğini bir araya getiren yeni nesil fonlama sistemi olan kitle fonlama platformu Fonangels.com'un kurucusu Yavuz Kuş, ilk yayınladıkları projenin başarıya ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Yeni nesil bir yatırım enstrümanı olan Fonangels.com, start-upları birer yıldız haline getiriyor ve Türkiye'den uluslararası markaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu yolda ilk adımımızı attık. En hızlı proje yayınlamanın yanı sıra, ilk girişimimizin başarı ile kısa sürede kampanyayı tamamlaması, Fonangles.com alt yapısı ve genç dinamik ekibinin ekosistemdeki farkını göstermiş oldu. Bizim amacımız girişimcilerle yatırımcıları ortak bir platformda buluşturabilmekti. İlk projemizle de bunu sağladık. Girişimcilerimizi yeni başarı hikayeleri yazmaları için kitlelerin gücüyle buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

ÜYE SAYISI HIZLA ARTIYOR

Yavuz Kuş finansmanın tabana yayılmasıyla fon bulma sürecinin hızlandığını belirterek "Girişimciye ihtiyaç duyduğu fonu sağlarken, yatırımcılara da karlı yatırım imkanları sunduğumuz platformumuzda yeni girişimlerimiz hızla yer almaya devam edecek. Fonangels.com, her türlü üretim ve teknoloji tabanlı projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracı olan bir platform. Şu ana kadar 100'ün üzerinde girişim başvurusu aldık, ön değerlendirmelerin ardından yatırımcılara fırsat yaratacak projeler yayınlamaya devam edeceğiz. Bundan sonraki projelerin de tıpkı kitle fonlamaya çıkan ilk projemiz Karma Türkiye gibi başarıya ulaşacaklarından kuşkumuz yok. Ayrıca her adımda olası gereksinimlerinden yola çıkıyor, geribildirimleri can kulağı ile dinliyor, aksiyon alıyoruz. Yatırımcıların bizi sıkı takip etmelerini, girişimcilerin ise cesur olarak projelerini bizlerle paylaşmalarını bekliyoruz. Her geçen gün büyüyen, yatırımcılar ve girişimcilerin de katkısıyla güçlenen platformumuz, sizlerin katılımıyla zemini daha da artıracaktır ve başarı hikayelerimiz de aynı oranda artacaktır" şeklinde konuştu.

Yavuz Kuş açıklamalarında, Fonangles.com platformunun çok kısa sürede 1000 üye sayısının üzerine çıktığını ve üye sayısına oranla yatırımcı olma oranının ise kısa sürede yüzde 23 oranında arttığını belirterek "Hızla büyüyen bir platform olarak girişimciliğin ekosistemi olmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Fonangels.com ve BTM (Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 81 Meslek komitesi ve 400.000'i aşkın üyeden oluşan İstanbul Ticaret Odası'nın iştiraki olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilere ve yatırımcılara hizmet sunmakta. İmzalanan protokol ile BTM bünyesindeki girişimler Fonangles.com tarafından değerlendirilerek kitle fonlamaya açılabilecek. Protokol çerçevesinde ilk fonlamaya açılan proje ise Fonangels.com'un kitle fonlamaya açtığı ikinci proje olan Sugar Technology oldu.

İKİNCİ PROJE DE FONANGELS.COM'DA YAYINLANDI

Fonangels.com'un kitle fonlamaya açtığı ikinci proje Sugar Technology de toplanması hedeflenen fon 1.700.000 TL olarak belirlendi. Sugar Technology girişimcilerinden Abdurrahman Türkeri, "Fonangels.com, girişimimizi en rahat şekilde ifade edebileceğimiz ve fonlamaya en hızlı ulaşacağımız, güçlü teknolojik altyapısı ve devlet eli güvencesiyle yatırımcıyı da bizleri de koruyan bir platform. Projemizin burada yer almasından çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.