Girişimcilikte son nokta! Herkes, sular altında kalacak Yusufeli'nden taşınırken bir kişi emlak ofisi açtı - Son Dakika
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Girişimcilikte son nokta! Herkes, sular altında kalacak Yusufeli'nden taşınırken bir kişi emlak ofisi açtı

26.09.2022 13:28

Artvin'in Yusufeli ilçesi, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa üçüncü en yüksek kemer barajı açılınca sular altında kalacak. İlçede taşınma işlemi sürerken, sular altında kalacak ilçe merkezinde iş yeri açan esnaf herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Demirci açtığı emlak ofisinde taşınma sürecinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için iş yeri açtığını belirterek aynı zamanda eski Yusufeli'nde açılan son iş yeri olarak tarihe geçti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi için mevcut ilçe merkezinin Yansıtıcılar-Sakut mevkiindeki yeni ilçe merkezine taşınması bekleniyor.

AÇILAN SON İŞ YERİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Taşınma işlemleri geçtiğimiz günlerde başlarken, önce resmi kurumlar binalarını boşaltarak yeni ilçe merkezine taşınmaya başladı. Ardından iş yeri sahipleri tabelalarını söküp yeni yerleşim yerine asarken, İbrahim Demirci isimli bir esnaf ise sular altında kalacak ilçe merkezine iş yeri açtı. Demirci açtığı ofisinde taşınma sürecinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için iş yeri açtığını belirterek aynı zamanda eski Yusufeli'nde açılan son iş yeri olarak tarihe geçti.

Sular altında kalacak ilçeden herkes taşınırken o yeni iş yeri açtı

"VATANDAŞLARA YARDIMCI OLMAK İSTEDİK"

Öte yandan İbrahim Demirci konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere ilçemiz taşınma sürecinden geçiyor. İnsanların ev bulma iş yeri bulma gibi sorunlarını gördük. Bu eksiklikten dolayı da insanlara yardımcı olmak için böyle bir iş yeri açtık. Vatandaşlar taleplerini bizlere iletiyor biz de bu doğrultuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilikte son nokta! Herkes, sular altında kalacak Yusufeli'nden taşınırken bir kişi emlak ofisi açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girişimcilikte son nokta! Herkes, sular altında kalacak Yusufeli'nden taşınırken bir kişi emlak ofisi açtı - Son Dakika
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