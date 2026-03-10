Girişimde Kadın Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
Girişimde Kadın Zirvesi Antalya\'da Gerçekleşti
10.03.2026 16:42
Antalya'da düzenlenen zirve, kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaştığı önemli bir etkinlik oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) işbirliğinde "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zirve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda düzenlendi. Etkinlikte Antalyalı kadınlar ve öğrenciler, girişimcilik hikayelerini ve deneyimlerini alanında başarılı isimlerden dinleme fırsatı buldu.

Zirvenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, bir toplumun kalkınmasının kadınların üretimde, ekonomide, sanatta ve karar alma mekanizmalarında güçlü şekilde yer almasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Kadın girişimciliğinin yalnızca iş kurmaktan ibaret olmadığını ifade eden Özdemir, "Kadın girişimciliği bir fikri bir cesareti gerçeğe dönüştürmektir. Bir kadın üretmeye başladığında yalnızca bir işletme büyümez. Bir aile güçlenir, bir şehir gelişir, bir ülkenin geleceği değişir." ifadesini kullandı.

Antalya'nın üretim gücü ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin güçlü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Özdemir, şehrin en büyük gücünün üreten, risk alan ve geleceğe inanan kadınlar olduğunu kaydetti.

AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca da teknolojik gelişmeler, yeni iş modelleri ve değişen ekonomik dinamiklerin girişimciliğin önemini artırdığını ifade etti.

Atmaca, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve girişimcilik ekosisteminin birlikte hareket etmesinin sürdürülebilir ve güçlü ekonomik yapı açısından önemli olduğunu belirtti.

Zirve kapsamında düzenlenen panelde, moderatörlüğünü Atmaca'nın yaptığı oturumda kadın girişimciler Başak Topbaştekin, Gaye Gül Ersan ve Zeynep Özcan deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, "Öğrenci-Girişimci Eşleşmesi" programının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Etkinlikler, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

