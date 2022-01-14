"GittiGidiyor Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 14. bölümü yayımlandı

E-ticaret sitesi GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 14. bölümü yayımlandı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisiyle dinleyicilerini keyifli ve bilgilendirici sohbetlerle buluşturmaya devam ediyor.

"Kahvenin Çekirdekten Fincana Hikayesi" konulu yeni bölümde, buluşma ortamlarının vazgeçilmezi kahvenin, çekirdekten masalara nasıl geldiği konuşuldu.

Bu bölümde kahvenin kültürler arası yolculuğundan günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasına kadar pek çok konuya değinildi.

Burak Tatari moderatörlüğünde, Barista Eğitmeni Koray Erdoğdu konukluğunda gerçekleşen podcast yayınında iyi bir kahvenin nasıl olması gerektiği ve kahve kültürünün hem ülkemizde hem de dünyada nasıl bir yönde ilerlediği ele alındı.

Koray Erdoğdu, aynı zamanda kahve serüvenine nasıl başladığından ve barista olmanın getirdiği sorumluluklardan da bahsetti.

GittiGidiyor'un 20. yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.