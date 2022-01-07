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Kargo sektörü aktarma merkezleriyle genişliyor - Son Dakika

Kargo sektörü aktarma merkezleriyle genişliyor

07.01.2022 11:24
Kargo sektörü aktarma merkezleriyle genişliyor

Pandemide evden alışverişin artmasıyla kargo firmaları altyapı ve operasyonel çalışmalarına hız verdi.

Pandemide evden alışverişin artmasıyla kargo firmaları altyapı ve operasyonel çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda bazı firmalar yeni aktarma merkezleri devreye soktu.

Dağıtım ve teslimat sektöründe dijital yatırımları yanı sıra istihdama katkıları ile bilinen GKN Kargo, 1,5 yılda 150 milyon yatırım yaparak büyümeye devam etti. Şirketten yapılan açıkla-maya göre 2022 hedefini günlük 1 milyon kargo teslimi olarak belirleyen firma, hedefine ulaşmak için Çerkezköy, Gimat ve Adana'da 3 aktarma merkezini daha kullanıma açtı. Şube sayısında da artış gösteren firma, yeni yapılan anlaşmalarla 79'a ulaşan acente sayısı ile Türkiye genelinde 64 ilde hizmet vermeye başladı. Personel sayısını da aynı paralelde artıran firma yılın ilk ayında yeni istihdam rakamını 780 kişi olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye Lojistik Sektör büyüklüğünün 541 milyar TL olduğunu hatırlatan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızın önemli bir bölümünü lojistik sektörü oluşturuyor. Bizler ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kargo akademi geliyor"

Bu seneki hedefini ise çalışan sayısını 3 bin kişiye çıkartmak olduğunu dile getiren Akyürek, "Sektördeki personel açığının farkındayız. Biz de zaman zaman yeni eleman temini konusunda zorluklar yaşıyoruz. Bu zorlukları aşmak ve hizmet kalitemizi yükseltmek için 'Kargo Akademi' projemizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık dedi. 2022 yılının ilk çeyreğinde Kargo Akademi ile sektöre bu alanda önemli bir katkı sunacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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İstihdam, Türkiye, Yatırım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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