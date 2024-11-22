Global Rekabet İçin İnovasyon ve Akıllı Sistemler - Son Dakika
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Ekonomi

Global Rekabet İçin İnovasyon ve Akıllı Sistemler

Global Rekabet İçin İnovasyon ve Akıllı Sistemler

Süreyya Ciliv, Adana'da seminerde globalleşme, inovasyon ve akıllı sistemlerin önemini anlattı.

22.11.2024 09:34
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen "İş'in Geleceği ve Global İş Dünyasında Başarının Yolu" seminerinde, İş insanı Süreyya Ciliv, globalleşme, inovasyon ve akıllı sistemlerin iş dünyasındaki kritik rolüne dair kapsamlı mesajlar verdi. Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ciliv'in iş hayatındaki tecrübeleri ve başarılı örneklerden yola çıkarak sunduğu vizyon katılımcılara ilham kaynağı oldu.

AOSB Seyhan Salonu'nda düzenlenen ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Nedim Büyüknacar ve Yusuf Kara, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile çok sayıda sanayici ve davetlinin katıldığı seminer, sanayicilere hem ilham verdi hem de global iş dünyasında başarının formüllerini sundu.

"Geleceği iyi okuyup doğru pozisyon almalıyız"

Süreyya Ciliv, işletmelerin globalleşmenin gerekliliklerini anlaması ve geleceği okuyarak doğru adımları atması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin dünya nüfusunun yüzde 1'ine sahip olduğunu ancak, dünya ekonomisinin yüzde 99'unun Türkiye dışında olduğunu belirten Ciliv, "Sadece Türkiye'ye odaklanarak global rekabet ortamında başarılı olamazsınız. Globalleşmek, yeni pazarlara açılmak ve inovatif çözümlerle fark oluşturmak bir zorunluluktur" dedi.

"İnovasyon: fikirden faydaya"

Ciliv, inovasyonun yalnızca fikir üretmek olmadığını, bu fikirlerin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesinin esas başarıyı getirdiğini belirtti. Şirketlerin yenilikçi ve girişimci çalışanları teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Ciliv, "İnovasyon, şirketinizi global pazarlarda rekabetçi hale getiren en önemli güçtür" dedi.

"Akıllı sistemler rekabette fark oluşturur"

Akıllı sistemlerin iş süreçlerini optimize etme ve verimliliği artırma konusundaki önemine değinen Ciliv, yapay zeka ve büyük veri analiziyle işletmelerin rekabet avantajı kazanabileceğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Makinelerinizi ve süreçlerinizi akıllı sistemlerle donatın. Bu, hem maliyetleri düşürür hem de süreçleri hızlandırır. Akıllı sistemler, şirketlerin global pazarlarda öne çıkması için kritik bir role sahiptir."

"Adana sanayisinin geleceği sizin elinizde"

Ciliv, Adana'nın Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin geleceğinin sanayicilerin yenilikçi adımlarıyla daha iyi yerlere geleceğini belirterek, "Adana, geçmişiyle büyük bir sanayi şehri. Ancak Adana'yı yeniden canlandıracak olan sizlersiniz. Globalleşmeye açık, yenilikçi ve girişimci şirketlerle Adana, hak ettiği yerlere ulaşacaktır" görüşünü dile getirdi.

Takım ruhunun önemi

Ciliv, müşteri odaklılığın ve takım ruhunun şirketleri ileri taşıyacağını belirterek şunları kaydetti:

"Müşteriniz için vazgeçilmez bir marka olmalısınız. Bunun yolu, müşteriye özel çözümler üretmek ve benzersiz bir deneyim sunmaktan geçer. Ayrıca, iş dünyası bir takım oyunudur. Doğru insanlarla güçlü bir takım kurarak başarıyı yakalayabilirsiniz."

Seminerden öne çıkan vurgular

Süreyya Ciliv, globalleşme ve inovasyonun, şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Ciliv, kıllı sistemlerin, veri analizi ve yapay zeka kullanımıyla iş süreçlerini optimize ederek işletmelere büyük bir rekabet avantajı sunduğunu belirtti. Ayrıca, müşteri odaklı yaklaşımın şirketlerin başarısında kritik bir rol oynadığını ve müşteriye değer sunan farklı ve güvenilir hizmetlerin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Ciliv, güçlü bir takım ruhunun, yenilikçi ve girişimci bireylerle dolu ekiplerin, işletmeleri global başarıya taşıyacağını söyledi.

Seminerin sonunda bir panel düzenlendi. Panelde, global iş dünyasında başarılı olmanın yolları, girişimcilik ekosistemi ve teknolojinin şirketlere sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Süreyya Ciliv, Hacı Sabancı, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Dünya, adana, Son Dakika

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