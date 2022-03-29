GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den 'kömür' açıklaması - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yerin altındaki zenginliğin ekonomiye katılmasının şart olduğunu belirterek, "Bu kömürün yeryüzüne çıkarılıp ekonomiye kazandırılması gerekiyor" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, dünyada ve Türkiye'de kömürle ilgili sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Yeteri kadar üretemediğimiz için, yeteri kadar piyasaya kömür veremediğimiz için bu sıkıntılar yaşanıyor. Büyük firmalar da yurtdışından kömür getiriyor ama şu an kömür fiyatları 300 dolara yaklaştı ve bu anlamda firmalar da çok büyük sıkıntılar yaşıyor, çünkü 300 dolarlar büyük rakamlar. Biz de şu memleketin, yerin altındaki bu zenginliği yeryüzüne çıkartmak için, Türkiye Taşkömürü Kurumunun tekrar canlandırılması, işçi alınması ve üretimin artırılması ve bu sıkıntıların bir nebze giderilmesi konusunda yetkililere buradan yine sesleniyoruz, ısrarla bunları söylemeye devam edeceğiz. Çünkü artık bizim yurt dışına ödenecek büyük paralarımız yok" dedi.

"Ekonomiye yerin altındaki zenginliği bizim katmamız gerekiyor" diye devam eden Yeşil, "Bu kömürün yeryüzüne çıkarılıp ekonomiye kazandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK