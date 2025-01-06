Gökgöl Mağarası Rekor Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gökgöl Mağarası Rekor Ziyaretçi Ağırladı

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Zonguldak'taki 350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası, 2024'te 60 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.

06.01.2025 13:48
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Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası ziyaretçi rekoru kırdı

350 milyon yaşındaki mağarayı 2024 yılında 60 bin ziyaretçi gezdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 350 milyon yıllık tarihiyle 875 metrelik Gökgöl Mağarası 2024 yılında 60 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.

Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası; kurulduğu 2021 yılından bu yana ilgi odağı oluyor. 1976 yılında keşfedilen, 2001 yılında İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılan mağara, 2021 yılında hayata geçirilen Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle de yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağaranın engelli dostu bir mağara olduğunu ifade eden İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ferhan Bostancı, "Bugün Zonguldak şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan yaşayan mağara Gökgöl'deyiz. Gökgöl Mağaramız, 1976 yılında keşfedilmiş, daha sonra 2001 yılında Zonguldak İl Özel İdaresince turizme kazandırılmıştır. Türkiye'nin onuncu Zonguldak'ın ikinci uzunluk bakımından en uzun mağarasıdır. 875 metre bir yürüyüş parkuru bulunmakta. Engelli dostu bir mağaradır. Yatay gelişmiş olduğundan dolayı yapılan çalışmalar neticesinde restorasyon neticesinde yürüyüş parkurları, mağara içerisinden akan dere üzerinden yapılan köprüler, ahşap merdivenlerle birlikte turizme kazandırılmıştır. Gökgöl Mağarası, 350 milyon yıl yaşında olup, karbonifer döneme tarihlendirilmektedir" dedi.

"Mercan fosiller bakımından oldukça zengin"

Safranbolu ve Amasra'ya yoğun ilgi gösteren tur firmalarının, mağaraya ilgi göstermeye başladığını ve rotasını Zonguldak'a çevirdiğini anlatan Bostancı, "Gökgöl Mağarası içerisinde sarkıtlar, dikitler, damla taşlar, mercan fosiller bakımından oldukça zengindir. Turistlerin çok ilgisini çekmektedir. Gökgöl Mağarası yoğun bir ziyaretçi ağırlamakta. Bunun sebebi 2021 yılında Gökgöl Mağarası'na bir ziyaretçi merkezi kazandırdık. Ziyaretçi merkezi içerisinde mağaranın ve Türkiye'deki diğer mağaraların tanıtımı yapılmakta, hediyelik eşya ünitesi ve kafetarya bulunmaktadır. Batı Karadeniz Bölgesine tur yapan firmalar Amasra ve Safranbolu'ya yoğun ilgi göstermekteyken, yaptığınız bu yenileme, restorasyon ve ziyaretçi merkezi çalışmalarından sonra onların da oldukça ilgisini çekmiş ve artık rotalarını Zonguldak'a da çevirmişlerdir. Gökgöl mağarası, 2001 yılından itibaren yoğun ziyaretçiyi 2024 yılında aldı. 2024 yılında 60 bin ziyaretçi ağırladık. Hedefimiz 75 bindi, ancak Zonguldak'ta meydana gelen yağışlar sonucu mağaranın içerisinden akmakta olan yeraltı derisinde taşkınlar meydana gelmiş ve mağaramız maalesef 2 ay boyunca tadilatta onarımda kalmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

Bostancı, 2025 yılında 100 bin ziyaretçi hedefine ulaşmak istediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle ziyaretçi sayısındaki kotanımızı yakalayamadık ama 2025 yılında hedefimiz 100 bin ziyaretçi. Gökgöl Mağarası astım hastalarının yoğun ilgisini çekmektedir. Astım hastaları mağara içerisinde yapmış oldukları seanslar neticesinde astım değerlerinin oldukça düştüğünü iddia etmekteler."

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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