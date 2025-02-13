Golden Global, IILM Piyasa Yapıcı Bankası Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Golden Global, IILM Piyasa Yapıcı Bankası Oldu

Golden Global, IILM Piyasa Yapıcı Bankası Oldu

Golden Global Yatırım Bankası, IILM'in kısa vadeli sukuk programında piyasa yapıcı oldu.

13.02.2025 15:17
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Golden Global Yatırım Bankası, The International Islamic Liquidity Management Corporation'ın (IILM) Kısa Vadeli Sukuk Sertifikası Programı'nın dünya çapındaki "Piyasa Yapıcı" bankalarından biri oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte, IILM Üst Yöneticisi (CEO) Mohamad Safri Shahul Hamid ve Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter'in açılış konuşmalarının ardından imza töreni düzenlendi.

"Faizsiz finans" prensibiyle 2019'da kurulan Golden Global Yatırım Bankası; Türkiye, Endonezya, Kuveyt, Malezya, Nijerya, Katar, BAE ve Morityus'u temsil eden sekiz merkez bankasının yanı sıra The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector'den (ICD) oluşan güçlü bir ortaklık yapısına sahip IILM'in dünya çapındaki 13. "Piyasa Yapıcı" bankası oldu.

Merkezi Kuala Lumpur'da bulunan IILM, küresel İslami finans sektörünün karşılaştığı en önemli zorluklardan "sınır ötesi likidite yönetimine" odaklanırken, İslami finansa uygun kısa vadeli menkul kıymetler ihraç ederek, finansal kurumların likiditelerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen IILM CEO'su Mohamad Safri Shahul Hamid, Golden Global Yatırım Bankasının ILLM ailesine katılmasından büyük bir memnuniyet ve onur duyduklarını belirtti.

Bu işbirliğinin, küresel İslami finans piyasalarında etkin likidite yönetimini destekleme taahhütlerinin somut bir göstergesi olduğuna değinen Hamid, "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir köprü olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Ülkenin dinamik finansal piyasası ve etkin düzenlemeleri, İslami finansın büyümesi için elverişli bir ortam oluşturmaktadır ve Golden Global Yatırım Bankasının IILM'nin küresel Piyasa Yapıcılar ağına dahil olmasıyla da bankanın küresel İslami finans piyasalarındaki konumu kesinlikle güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Hamid, IILM'nin 6 milyar dolar değerindeki Sukuk programının en yeni Piyasa Yapıcısı olarak Golden Global Yatırım Bankası'nın bu işbirliği ile Türk yatırımcılar ve finans kuruluşları için yeni fırsatlar sunacağını ve onların yüksek nitelikli faizsiz finans ilkelerine uygun uluslararası likidite çözümlerine erişimini sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Golden Global Yatırım Bankasının yenilikçi vizyonuyla, IILM'nin yüksek kredi notuna sahip kısa vadeli İslami menkul kıymetlerin, bilhassa Türkiye ve bölgesindeki yatırımcılara ulaştırılmasında kilit bir rol oynayacağına inanıyorum. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki yıllarda büyük bir değer yaratacağına eminim."

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter de banka olarak, genişleyen müşteri portföylerine faizsiz finans prensiplerine uygun yenilikçi ve etkin çözümler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

IILM'in "Primary Dealer" bankası olmaktan büyük gurur duyduklarını vurgulayan Yeter, "Bankamız bu işbirliğiyle, küresel İslami finans piyasalarında rol alacak ve müşterilerimize daha geniş ve uluslararası olanaklar sağlayacak. Golden Global Yatırım Bankası vizyoner stratejiyle uluslararası işbirliklerini ve etkinliğini artırmaya devam ediyor. 2024 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz Türk Lirası, ABD Doları ve EUR Sukuk ihraçları da bu stratejinin başarılı bir bileşeni olmuştur." açıklamasında bulundu.

Yeter, bankanın kendi fonlama ihtiyaçlarının yanı sıra gelecek dönemde kurumsal müşterilerinin yurt içi ve uluslararası sukuk ihraçlarına aracılık ederek sektörde önemli bir gereksinime yanıt vereceğini işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dış ticaret ve hazine ürünleri başta olmak üzere yenilikçi faizsiz bankacılık uygulamalarımızı da artırarak devam ettirmek hedefindeyiz. IILM ile olan bu güçlü işbirliğimiz sayesinde, küresel İslami finans piyasalarındaki etkinliğimizi güçlendirerek yatırımcılarımıza sunduğumuz ürün yelpazesini genişletmiş olacağız."

IILM, S&P tarafından A-1 ve Fitch tarafından F1 notu verilen 6 milyar dolar değerindeki kısa vadeli sukuk programı kapsamında, 2 haftadan 12 aya kadar vadeli İslami kısa vadeli varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç ediyor. IILM'in kısa vadeli sukuk ihraçlarıyla sağladığı fonlar, sırasıyla S&P ve Fitch tarafından en az A olarak derecelendirilen devletler, devlet kuruluşları ve uluslarüstü kurumlar tarafından ihraç edilen uzun vadeli sukuk varlıklarına yatırılıyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Golden Global, IILM Piyasa Yapıcı Bankası Oldu - Son Dakika

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