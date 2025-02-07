Gölecik Barajı, Karacabey'in Su Sorununu Çözüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gölecik Barajı, Karacabey'in Su Sorununu Çözüyor

Gölecik Barajı, Karacabey\'in Su Sorununu Çözüyor

Karacabey'de yapımı devam eden Gölecik Barajı, 2050'ye kadar içme suyu ve tarım sulaması sağlayacak.

07.02.2025 12:48
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı devam eden Gölecik Barajı hem ilçenin 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak hem de 45 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce sulu tarım imkanlarının artırılması için yatırımlar devam ediyor.

Karacabey Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması amacıyla yatırım programına alınan Gölecik Barajı, aynı zamanda ilçenin içme suyu ihtiyacına cevap verecek.

Kret genişliği 8 metre ve temelden yüksekliği 95 metre olan barajla, ovada 45 bin 870 dekar arazi daha sulanabilir hale getirilecek.

Gölecik Barajı'nın gelecek yıl hizmete alınması planlanıyor.

"Tarıma yönelik sanayi etkinliklerinin de artması sağlanacak"

DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, AA muhabirine, Gölecik Barajı'nın Karacabey'in 13 kilometre kuzeybatısında Gölecik Deresi üzerinde yapımının devam ettiğini söyledi.

Barajın 2016'da ihaleye çıkmasıyla inşasına başlandığını aktaran Gündüz, inşaatın gelecek yıl tamamlanacağını vurguladı.

Gündüz, barajın teknik özelliklerine de değinerek, "Gölecik Barajı silindirle sıkıştırılmış beton kategorisinde, 1 milyon metreküp gövde dolgusuna sahiptir. Kret genişliği 8 metre, belden yüksekliği de 95 metredir. Fiziki gerçekleşmemiz yaklaşık yüzde 70 seviyelerindedir." dedi.

Barajın hizmete girmesinin bölgenin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacağını belirten Gündüz, projenin bitmesiyle 7,4 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını kaydetti.

Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karacabey ilçemizin 2050 yılına kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacak. Aynı zamanda kapalı sistem modern bir şebekeyle sulu tarım yapılmasıyla dekar başına 9 bin 750 lira, yıllık toplam 450 milyon lira ekonomiye katkı sağlanacak. Barajın bulunduğu yer, Güney Marmara Bölgesi. Bölgede, özellikle tarım ürünlerinin artması ve tarıma yönelik sanayi etkinliklerinin de artması sağlanacak. Bu projenin, tarım ürünlerinin artmasını sağlamasıyla ekonomiye katkı yapılacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gölecik Barajı, Karacabey'in Su Sorununu Çözüyor - Son Dakika

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