Goodyear ve TNO'dan Güvenli Sürüş İnovasyonu - Son Dakika
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Ekonomi

Goodyear ve TNO'dan Güvenli Sürüş İnovasyonu

Goodyear ve TNO, olumsuz hava şartlarında kazaları önlemek için otonom acil frenleme sistemi geliştirdi.

14.01.2025 16:20
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Goodyear ve TNO, olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için geliştirdikleri lastik zekası teknolojisine entegre edilen otonom acil frenleme (AEB) sistemini tanıttı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Goodyear Tire & Rubber Company, TNO ile işbirliği yaparak araç güvenlik sistemlerinde önemli bir ilerlemeyi duyurdu.

Lastik zekası teknolojisinin bir aracın AEB sistemine entegrasyonu, özellikle zorlu yol koşullarında kazaları önleme potansiyeliyle öne çıkıyor. Entegre edilen AEB sistemi, otomotiv güvenlik sistemlerinin geliştirilmesinde lastiğin önemini gösteriyor.

Olası bir çarpışma öncesinde otomatik olarak fren uygulayarak çarpışmanın önlenmesine veya şiddetinin azaltılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan AEB sistemi, genellikle kuru asfalt gibi yüksek sürtünmeli yüzeylerde etkili oluyor.

Şirketin lastik zekası çözümleri paketi "Goodyear SightLine"ın bu sisteme entegre edilmesi sayesinde, ıslak yollar veya buzlu zeminler gibi düşük sürtünmeli yüzeylerde de kaza olasılığı azaltılıyor. Lastik ve yol arasındaki temas alanı üzerinden alınan veriler, AEB sistemine gerçek lastik ve yol koşulları hakkında derinlemesine iletilerek, daha akıllı ve kesin kararlar alınmasını sağlıyor.

Yapılan son ıslak yol testleri, Goodyear SightLine teknolojisini içeren gelişmiş bir AEB sisteminin, frenlemeyi daha erken devreye alarak saatte 80 kilometreye kadar hızlarda çarpışmaları önleme veya darbeleri azaltmaya yardımcı olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. AEB'nin lastik ve yol durumu verilerine ilişkin SightLine bilgileriyle entegrasyonu, çeşitli senaryolarda sağlam performans sağlanmasına da yardımcı oluyor.

"Goodyear'ın yeniliğe bağlılığının temel taşı, güvenlik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Chris Helsel, Goodyear'ın yeniliğe bağlılığının temel taşının, güvenlik olduğunu belirtti.

AEB sistemlerine lastik ve yol koşulları hakkında kritik girdiler sağlayarak, orijinal ekipman üreticileri (OEM) ve müşterilerin güvenlikte bir sıçrama yapmalarına yardımcı olduklarını kaydeden Helsel, "Bu geliştirme, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin 2029'da binek araçlarda AEB sistemleri için getirdiği zorunluluğun çok ötesinde. AEB sistemleri otomatik sürüşte kritik bir rol oynayacak ve her zaman kapsamlı bir güvenlik çözümü sağlamaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

TNO Mobilite ve Yapılı Çevre Birimi Pazarlama Direktörü Martijn Stamm ise kendilerini araçların güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalara adadıklarını vurguladı.

Stamm, "Goodyear'la işbirliğimiz, kuru ve ıslak asfalt gibi koşullarda bir aracın fren mesafesini tahmin etmeyi, kazaları azaltmak ve nihayetinde hayatları kurtarmak için AEB'yi zamanında tetiklemeyi amaçlıyor. Bu bilgi, daha yüksek otomasyon seviyelerinin güvenli bir şekilde uygulamaya konması için kilit bir unsur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Goodyear ve TNO'dan Güvenli Sürüş İnovasyonu - Son Dakika

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