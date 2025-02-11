Google'ın Su Tüketimi Türkiye'nin Üçte Biri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Google'ın Su Tüketimi Türkiye'nin Üçte Biri

Google, veri merkezleriyle 2024'te 22,7 milyar litre su tüketerek Türkiye'nin üçte birine ulaştı.

11.02.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google'ın veri merkezleri, yıllık 63 milyar litre su tüketen Türkiye'nin üçte biri kadar su harcıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, arama motorundan yapay zekaya kadar çeşitli alanlardaki projelerini geliştirirken, su tüketimini de artırmaya devam ediyor.

AA muhabirinin şirketin "2024 Çevre Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, ABD'li teknoloji devi Google'ın veri merkezleri 2024'te yaklaşık 6 milyar galon su tüketirken, bu miktar 22,7 milyar litreye denk geldi.

Şirketin su tüketiminde yapay zekanın etkisi ön plana çıkıyor. Yapay zekadaki gelişmelerin büyük hız kazandığı 2022'de 21 milyar litre ile 2021'e göre yüzde 20 daha fazla su tüketen şirket, 2023'te yine 21 milyar litre su tüketti.

Şirket, Çin'in de yapay zekada ağırlığını hissettirdiği 2024'te ise su tüketimini yüzde 8 daha artırarak 22,7 milyar litreye çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Çevresel Göstergeler" başlıklı internet sitesinden elde edilen verilere göre, Türkiye'nin 2022'deki su tüketimi 63 milyar litre oldu. Buna göre sadece Google, yıllık bazda Türkiye'nin üçte biri kadar su tüketiyor.

Veri merkezleri neden su kullanıyor?

Veri merkezleri fazla ısınan bilgisayar sunucularının performansını korumak için sudan faydalanıyor. Su, yoğun olarak veri merkezlerindeki soğutma tesislerinde, buharlaştırıcı soğutma sistemlerinde ve nemlendirmede sıcaklık seviyelerini yönetmek için kullanılıyor.

Şirketin kullandığı suların hemen hemen tamamının içilebilir sulardan oluşması ise su krizlerinin yaşanmasının beklendiği bir dönemde veri merkezlerinin su tüketimini tartışmaların odağına yerleştiriyor.

Veri merkezlerinin tükettikleri elektrik oranları da her geçen yıl yükseliyor

Öte yandan veri merkezlerinin tükettikleri elektrik oranları da her geçen yıl yükseliyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, yapay zeka ve kripto para teknolojilerindeki gelişmelerle veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2026'ya kadar iki katına çıkması öngörülüyor.

Buna göre, 2022'de 460 teravatsaat olan veri merkezlerinin enerji tüketiminin, 2026'da 1000 teravatsaate yükselmesi bekleniyor.

Bu da veri merkezlerinin enerji tüketiminin Almanya'nın yıllık enerji tüketiminin (507 teravatsaat) yaklaşık iki katı olacağı anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Google, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Google'ın Su Tüketimi Türkiye'nin Üçte Biri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:02:00. #1.13#
SON DAKİKA: Google'ın Su Tüketimi Türkiye'nin Üçte Biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.