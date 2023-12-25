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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor

Asgari ücret zammında kritik gün belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü düzenlenmesi beklenen Kabine toplantısının ardından yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

25.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:51
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Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağını merak ederken, gözler çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

3. TOPLANTI NE ZAMAN

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu.

Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor

ERDOĞAN BİZZAT AÇIKLAYACAK

Asgari ücret zammı için 27 Aralık Çarşamba gününe dikkat çekildi. Normalde bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle çarşamba günü yapılacağı konuşuluyor. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek olan Erdoğan'ı milyonların maaş zammını açıklaması bekleniyor.

Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
YORUMLAR (3)
  • tolga karabulut: Ne uzattınız be gören sancak 50 bin yapcaklar altı üstü 5 bin zam olur oda markete çıksan yetmez 1 ay :D Yanıtla 26 3
  • ALI YANIK: Borsa yatırımcısının tüm birikimi çalınmıştır, hükümet bunu yaparsa, yabancı ne yapmaZ Yanıtla 11 6
  • Ahmet Güngör: Bunların hepsi imansız dinsiz Allah korkusu olmayanlar bunların hepsi kendi başına bir hükümdar Yanıtla 4 0

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