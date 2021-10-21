Üye Girişi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler - Son Dakika

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler

21.10.2021 07:40

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Saat 14.00'te açıklanacak karar öncesinde ekonomistlerin genel tahminleri, yüzde 18 olan politika faizinde indirime gidileceği yönünde olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor. Türkiye'de tüm gözlerin çevrildiği faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLER FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Para Politikası Kurulu'nun bazı üyelerini görevden alması nedeniyle TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

REUTERS ANKETİNDE KATILIMCILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Reuters anketine katılan 21 kurumdan 10'u politika faizinin yüzde 17.5'e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise yüzde 17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

BLOOMBERG ANKETİNDEN BEKLENTİ 50 BAZ PUAN İNDİRİM

Bloomberg anketinde ise 50 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı. 17 kurumla gerçekleştirilen ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

FOREKS ANKETİNDEN DE İNDİRİM BEKLENTİSİ ÇIKTI

Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 6'sı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 14 ekonomist faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 9'u 50 baz puan, 5'i 100 baz puanlık indirim kararı alınacağı öngörüsünde bulundu.

HSBC'DEN İNDİRİM TAHMİNİ

HSBC Portföy Yönetimi Başekonomisti İbrahim Aksoy da TCMB'den 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. HSBC Portföy yatırım bülteninde, "100 baz puanlık bir faiz indiriminin TL'de önemli oranda fiyatlanmış olması nedeniyle de yarın Merkez Bankası'nın faizi indirmesini bekliyoruz. Sonraki aylarda enflasyonda faiz indirimlerine alan açacak önemli bir düşüş görülmeyecek olması da bankanın Ekim'de durmayabileceğine ve faiz indirimine devam edebileceğine işaret ediyor"ifadeleri kullanıldı.

EYLÜL AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 18 OLMUŞTU

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği 07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı 23:25 Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi 22:55 Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı 22:10 İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı 17:35 Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı 13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
07:41 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık
07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap
07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:21 Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'nu zora sokacak İETT belgesi: 9 gün önceki talep için mizansene yok Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'nu zora sokacak İETT belgesi: 9 gün önceki talep için mizansene yok         
22:36
İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli "casusluk" suçundan tutuklandı         
21:24
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 07:49:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement