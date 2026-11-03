GPH, Barselona Kruvaziyer Limanı'nda 104,5 milyon avroluk yeni terminal inşa edecek - Son Dakika
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GPH, Barselona Kruvaziyer Limanı'nda 104,5 milyon avroluk yeni terminal inşa edecek

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Global Ports Holding, Barselona Kruvaziyer Limanı'nda yeni terminal inşasını da kapsayan 104,5 milyon avroluk yatırım yapacak. Şirketin 2030'da sona erecek imtiyaz hakkı 2050'ye kadar uzatıldı, süre 2053'e kadar uzatılabilecek.

Global Ports Holding (GPH), İspanya'daki Barselona Kruvaziyer Limanı'nda yeni terminal inşasını da kapsayan 104,5 milyon avroluk yatırım gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GPH'nin Barselona Kruvaziyer Limanı'na ilişkin mevcut imtiyaz sözleşmesinde değişiklik yapılması Barselona Limanı Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

Bu kapsamda GPH, yeni bir kruvaziyer terminalinin yapımını da kapsayacak şekilde toplam 104,5 milyon avro yatırım yapacak. Şirketin 2030 olan imtiyaz hakkı ise 2050'ye kadar uzatıldı.

Yapılan anlaşma gereği imtiyaz hakkının ek olarak 3 yıl daha uzatılarak 2053'e kadar sürmesi mümkün olacak.

Proje kapsamında, Adossat Rıhtımı'nda 11 bin 253 metrekarelik yeni bir kruvaziyer terminali inşa edilecek. 50 milyon avroyu aşan bir bütçeyle hayata geçirilecek terminal, yolcu deneyimini geliştirmek, operasyonel verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla tasarlandı.

Yeni tesis, güneş enerjisi üretim sistemlerinin yanı sıra gemilerin limanda bulundukları sırada elektrik şebekesine bağlanmalarını sağlayacak kıyıdan elektrik besleme (OPS) altyapısını da içerecek.

Revize edilen sözleşme kapsamında Barselona Kruvaziyer Limanı'nın işletme imtiyazı süresi 2050'ye kadar uzatılırken, bu sürenin 2053'e kadar uzatılabilmesine de imkan tanınıyor. Böylece limanın Barselona'ya yönelik uzun vadeli bağlılığı da pekiştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GPH Batı Akdeniz Bölge Direktörü ve Barselona Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü Francesc Grau, söz konusu onayın Barselona Kruvaziyer Limanı için önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirtti.

Gelişmenin aynı zamanda Barselona Liman Başkanlığı ile geliştirdikleri güçlü işbirliğinin ve karşılıklı güvenin bir göstergesi niteliği taşıdığını aktaran Grau, "Yeni kruvaziyer terminali sayesinde, Barselona'nın önde gelen bir kruvaziyer destinasyonu olarak uzun vadeli gelişimini desteklerken, kruvaziyer deneyimini iyileştiren modern, verimli ve sürdürülebilir bir tesisi hayata geçirebileceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
BarselonaEkonomiSon Dakika

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