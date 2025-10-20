GPH, Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nı İşletmeye Alıyor - Son Dakika
Ekonomi

GPH, Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nı İşletmeye Alıyor

20.10.2025 12:33
Global Ports Holding, Kazablanka Kruvaziyer Limanı için 15 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

Global Yatırım Holding'e bağlı kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Fas'taki Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne katmak için sözleşme imzaladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, GPH, Atlantik'ten Kanarya Adaları, Madeira, Lizbon, Cebelitarık ve Akdeniz rotalarına bağlanan geçişteki varlığını artırmaya devam ediyor.

Fas'taki Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne katmak için sözleşme imzalayan Global Ports Holding, işlettiği liman sayısını 32'ye yükseltti.

GPH, sözleşmenin detaylarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bilgilendirme yaptı. Buna göre, Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine ilişkin 15 yıllık imtiyaz sözleşmesi, 20 yıl uzatma opsiyonuyla imzalandı. Söz konusu imtiyaz, Fas Liman İdaresi (ANP) tarafından düzenlenen ihale süreci sonucunda yüzde 51 oranında pay sahibi GPH liderliğindeki ortak girişim tarafından kazanıldı.

Anlaşma hükümleri uyarınca, Global Ports Holding liderliğindeki ortak girişim, ANP'ye belirli bir tutarda tek seferlik ön ödeme gerçekleştirecek ve imtiyaz süresi boyunca yıllık ödemelerde bulunacak. Liman operasyonlarının ise 2026 yılı başında devralınması bekleniyor.

Hızla büyüyen bir merkez konumuna geliyor

Tesis, 650 metrelik rıhtım, 3 yolcu köprüsü, 44 otobüslük otopark ve uluslararası standartlarda tasarlanan deniz terminalini içeriyor. 350 metreye kadar uzunluktaki gemileri ağırlayabilen ve yılda 450 binden fazla yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip tesis, bu özellikleri sayesinde Kazablanka, Batı Akdeniz ve transatlantik kruvaziyer rotalarında hızla büyüyen bir merkez konumuna geliyor.

Global Ports Holding, bu sözleşmeyle Atlantik ve Batı Akdeniz bölgesindeki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. La Goulette, Las Palmas ve Mindelo'nun da yer aldığı Global Ports Holding liman ağına katılan Kazablanka; Kanarya Adaları, Batı Afrika ve Batı Akdeniz'i birbirine bağlayan koridorun bir parçası konumunda bulunuyor. Liman, Avrupa ile Karayipler arasındaki transatlantik kruvaziyer rotaları için kilit bir geçit görevi de üstlenecek.

Kazablanka, kruvaziyer yolcularının Fas'ın kültürel ve tarihi mirasını keşfetmesi için önemli bir giriş kapısı konumunda bulunuyor. Başkent Rabat'tan Marakeş'e uzanan güzergah, Fas'ın da ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer aldığı 2030 FIFA Dünya Kupası öncesinde tamamlanacak yeni hızlı tren hattıyla, 1 saat 12 dakikada erişilebilir olacak. ANP, yeni kruvaziyer terminali ve tüm bileşenleri için yaklaşık 72 milyon avro yatırım yaptı. 2024'te yaklaşık 150 bin transit yolcu ağırlayan Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nda bu rakamın, bu yıl 180 bine ulaşması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, Kanada'dan Singapur'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini belirtti.

Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nın, genişleyen bölgesel ağlarına önemli bir katkı sağlayarak Atlantik ve Akdeniz'deki varlıklarını güçlendireceğine değinen Kutman, şunları kaydetti:

"Modern tesisleri ve stratejik konumu, Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nı köklü ve gelişmekte olan kruvaziyer destinasyonları arasında ideal bir bağlantı noktası haline getiriyor. Olağanüstü hizmetler sunmak, kruvaziyer deneyimini geliştirmek ve Fas kruvaziyer turizminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak için Fas Liman İdaresi ve tüm paydaşlarla yakın işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz."

Kaynak: AA

