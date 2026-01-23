Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi - Son Dakika
Ekonomi

Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

23.01.2026 14:55  Güncelleme: 14:59
Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altında haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesinin görülebileceğini, öngörülemeyen ve sert gelişmeler yaşanması halinde ise yıl sonuna doğru 10 bin liralı seviyelerin gündeme gelebileceğini belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında altın, gümüş ve diğer emtia piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gram altının tarihi seviyelere ulaştığını belirten Memiş, bu yükselişin geçen yılla benzer bir seyir izlediğini ifade ederek yıl içinde 5 haneli rakamların konuşulabileceği uyarısında bulundu.

10 BİN LİRA İÇİN TARİH VERDİ

Haziran ayına kadar gram altında 8 bin lira seviyesinin beklendiğini söyleyen Memiş, öngörülemeyen ve agresif gelişmeler yaşanması halinde 10 bin liralı seviyelerin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Yılın henüz üçüncü haftasında 7 bin liranın görüldüğüne dikkat çeken Memiş, bu yıl kaç farklı binli seviyenin test edileceğinin zamanla netleşeceğini söyledi. Fiziki gram altının 7 bin lira civarında seyrettiğini belirten Memiş, ons altın tarafında teknik dirençlerin kırıldığını ve 8 bin lira üzerinde kalıcı kapanışların görülmesi halinde yıl sonuna doğru 10 bin liranın sürpriz olmayacağını ifade etti.

"ALTINDA BALON VAR" UYARISI

Altındaki yükselişin bir balon olabileceğini vurgulayan Memiş, bu balonun bir noktada patlatılabileceğini belirtti. Geçen yıl benzer bir senaryoda ons altında sert düşüşler, gram altında ise bin liraya yakın geri çekilmeler yaşandığını hatırlatan Memiş, bu süreçte kazananın küçük yatırımcı değil, sistemi kuran büyük oyuncular olduğunu söyledi.

Gün içinde ons altının 100–150 dolar oynatılarak büyük kazançlar elde edilebildiğini ifade eden Memiş, küçük yatırımcı için al-sat piyasasının şu an geçerli olmadığını vurguladı. Memiş, yatırımcıların fiyata değil, miktara odaklanarak uzun vadeli ve düzenli alım yapmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

"ALTINI OLAN VARLIĞINI KORUSUN"

Elinde altın bulunan yatırımcıların mevcut varlıklarını koruması gerektiğini belirten Memiş, ev veya araç gibi somut bir ihtiyacı olanların bu amaçla altın bozdurabileceğini söyledi. Yılın ikinci yarısında kredi koşullarında gevşeme ve emlak piyasasında hareketlilik beklediğini de ekledi.

Kuyumcuların kendilerini satış anında bağlama yaparak koruduğunu ifade eden Memiş, vatandaşların da benzer şekilde tapu işlemleri kesinleşmeden altın bozdurmaması gerektiğini söyledi. Cayma durumlarında yaşanan zararların hukuki yollardan talep edilebileceğini vurguladı.

BORSA VE GÜMÜŞ İÇİN DE UYARI

Borsa İstanbul'un da rekor seviyelere ulaştığını belirten Memiş, 13 bin puanın aşıldığını ve 14 bin seviyesinin hedefte olduğunu söyledi. Gümüş tarafında ise ciddi riskler bulunduğunu ifade eden Memiş, gram ve ons gümüşün kritik direnç seviyelerine çok yakın olduğunu belirterek küçük yatırımcıların bu dönemde gümüşten uzak durması gerektiğini kaydetti.

Ekonomi

