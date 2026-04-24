İşte İstanbul\'daki TOKİ\'nin örnek daireleri! Kuralar yarın çekiliyor

24.04.2026 16:14  Güncelleme: 16:47
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen ve yarın kura çekimi yapılacak sosyal konutlara ilişkin 2+1 ve 1+1 örnek daireler görüntülendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Başakşehir'de basına tanıtıldı.

Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler görüntülendi. TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.

Bugüne kadar "50 bin", "100 bin" ve "İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut" gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edilirken 7 milyona yakın dar gelirli güvenli, sağlam ve modern yuvaya kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye ise 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru da 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapıldı.

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor.

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin yarın (25 Nisan) başlayıp, 3 gün sürmesi planlanıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Sadettin Saran’dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi 23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
Bakan Çiftçi tarih verdi Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Ünlü oyuncu “İnşallah“ dedi, Kur-an hediye edildi Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Fenerbahçe’de kırılan rekor da başarıyı getirmedi Fenerbahçe'de kırılan rekor da başarıyı getirmedi
Farklı bir takım ismi verdi Devlet Bahçeli’den ’’Galatasaray mı Fenerbahçe mi’’ sorusuna şaşırtan cevap Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap
Brent petrol yeniden 100 doları geçti Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
Samsunspor’u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
Firari Türk müteahhit Tayland’da yakalandı Firari Türk müteahhit Tayland'da yakalandı
Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında
UEFA’dan Arda Turan’a ceza UEFA'dan Arda Turan'a ceza
Dolmabahçe’de sürprize yer yok Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina... Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina...
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi

16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
16:03
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:39
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:28
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:47
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
13:21
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu
12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
