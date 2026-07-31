Gram Altın 6.240 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Gram Altın 6.240 Liradan İşlem Görüyor

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Gram altın, güne 6.240 liradan başlayarak önceki gün kapanışına göre yüzde 0,2 düştü.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 240 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 252 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 240 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 206 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 668 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,4 azalışla 4 bin 86 dolarda seyrediyor.

ABD ile İran arasında artan gerilim, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakması ve dolar endeksindeki dalgalanmalar, değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, dün açıklanan ABD'nin haziran ayı enflasyon verisinin beklenenden düşük gelmesiyle altının destek bulduğunu belirterek, bu veriyle faiz artışlarının yakın olduğuna dair endişelerin bir miktar hafiflediğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile görüşmeler yapıldığına dair açıklamaları da Orta Doğu'daki gerilimlerin hafifleyeceğine dair umutları artırdı.

Tüm bu gelişmeler ışığında temmuzda yükselişi yüzde 1,5'i geçen ons altın, 5 ay sonra ilk kez ayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 6.240 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika

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