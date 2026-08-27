Gram Altın 7.129 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Gram Altın 7.129 Liradan İşlem Görüyor

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Güne alıcılı başlayan gram altın 7.129 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11.676 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 129 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 7 bin 107 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7 bin 129 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 676 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 489 liradan satılıyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların arttığına işaret etmesi sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin tahminlerin artması dün dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişleri desteklerken, altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

Altının onsu dün yüzde 1,4 azalışla 4 bin 595 dolar seviyesine gerilerken, yeni günde dünkü kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 607 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksinin değer kaybetmeye devam edeceğine ilişkin beklentilerle altının onsunda yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının ve ABD ekonomisine ilişkin mali endişelerin altının onsu için destekleyici unsurlar olduğunu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin de altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğine işaret eden analistler, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 7.129 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika

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