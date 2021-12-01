Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 1 Aralık Çarşamba altın fiyatları

Geçen hafta dolar/TL'deki yükselişle rekor kıran gram altın güne düşüşle başladı. Gram altın kapanışı 735,2 liradan tamamladı. Çeyrek altın 1.191,0lira, yarım altın ise 2.382,0 liradan günü tamamladı. Peki, 1 Aralık Çarşamba günü altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 775,7

Gram altın satış: 776,3

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.241,5

Çeyrek altın satış: 1.272,6

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir. Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.