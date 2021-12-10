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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları - Son Dakika

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları

10.12.2021 08:11
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları

Gram altın 0,03 oranında bir düşüşle güne başlayarak 787,4 liradan alıcı buluyor. En yüksek 1.260,3 lirayı gören çeyrek altın da 10 Aralık Cuma gününe yükselişle başladı. Peki, altın kaç TL? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Geçen hafta dolar/TL'deki yükselişle rekor kıran gram altın güne yine yükselişle başladı. Gram altın kapanışı 787,5 liradan, çeyrek altın ise 1.260,3 liradan günü tamamladı. Peki, 10 Aralık Cuma günü altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 787,4

Gram altın satış: 788,0

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.260,3

Çeyrek altın satış: 1.291,8

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir. Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları

Ekonometri, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları - Son Dakika
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