Gram Altın Düşüşte: 6.902 Lira
21.04.2026 10:01
Gram altın, güne 6.902 liradan başlarken, ons fiyatındaki düşüşle değer kaybetti.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 902 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6 bin 955 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 902 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 336 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 280 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 4 bin 780 dolardan işlem görüyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle varlık fiyatlarında yön arayışı görülürken gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Müzakerelerden gelecek haberler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

