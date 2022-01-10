Kuşadası Belediyesi tarafından Grand ve Orient Bazaar'ın alt ve üst yapısını yenilemek amacıyla başlatılan çalışmalar kesintisiz olarak sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar 7/24 esasına göre yürütülüyor.

Kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistlerin alışveriş yapmak için uğradığı ilk turistik çarşı olan Grand ve Orient Bazaar'da Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları son sürat devam ediyor. Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alanın alt ve üst yapıları bütünüyle yenilenerek dükkanların peyzaj ve cephe düzenlemeleri yapılacak.

Bölgede gerçekleşen zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri Kıbrıs Caddesi ile Orient Bazaar'da içme suyu hattı döşemeye başladı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Grand Baazar'ın tentelerini söküyor. İlgili kurumlar tarafından elektrik, telefon ve internet hatlarının da yenileneceği çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Grand ve Orient Bazaar'ın modern ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşacağını belirterek, "Kentimizin en önemli turistik çarşılarını bünyesinde barındıran bu bölgede uzun yıllar boyunca alt ve üst yapı sorunu yaşanmayacak. Grand ve Orient Bazaar'a düzen, disiplin, estetik ve kalite getirecek olan yenileme çalışmalarımız esnafımıza önemli bir katma değer sağlayacak" diye konuştu. - AYDIN